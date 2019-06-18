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В Минске пройдет трёхдневная конференция со спикерами из Google, Uber и KasperskyLab

19.06.2019 18:14 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Этим летом в Минске пройдет крупная IT-конференция, которую устроят разработчики The Rolling Scopes. На мероприятие прилетят ораторы из Нью-Йорка, Сан-Франциско, Цюриха, Тель-Авива и так далее. Рассказываем, как это будет.

Конференцию The Rolling Scopes Conference провдят с 2015 года. В этот раз ее разделят на три дня и три потока. Для гостей выступят спикеры из Google, Uber, Yandex, Mozilla, EPAM, KasperskyLab и других компаний.

Как насчет айтишников?

Авторы признаются, что часть ивента подойдет лишь для «хардкорных» айтишников: эксперты и участники обсудят такие темы, как JavaScript, Front-end, Frameworks, Mobile, Smart TV, Node.JS, VR/AR. Но о простых смертных организаторы позаботились в том числе.

А как насчет всех остальных?

Людям, мало связанным с программированием, расскажут о классическом образовании: что с ним не так и как его изменить технологиями. Сотрудник группы компаний Headhunter Александр Блинов поделится, как удачно провести (или пройти) собеседование. Денис Трусило из минского креативного агентства Pocket Rocke объяснит, почему снимать красивые ролики – бессмысленно. А Данис Тазетдинов из EPAM опишет ближайшее будущее дополненной реальности.

Где и когда?

IT-конференция начнется 9 августа, а закончится 11 августа 2019 года. Место встречи – пространство ОК16. Билеты уже доступны по ссылке, цена варьируется от 60 до 200 рублей.

Арт на обложке: Kyle Thompson, flickr.

 
Теги: Минск
 
 
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Этим летом в Минске пройдет крупная IT-конференция, которую устроят разработчики The Rolling Scopes. На мероприятие прилетят ораторы из Нью-Йорка, Сан-Франциско, Цюриха,...
 
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