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Из двух «трешек» в панельке у минчан получилась двухуровневая квартира. Вот как это выглядит

19.06.2019 19:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Семье минчан, которая строилась в панельном доме в Сухарево на улице Горецкого, 61, изначально досталась необычное жилье. По проекту застройщика, это изначально была двухуровневая квартира, состоящая из двух «трешек», расположенных на 9 и 10 этажах (одна под одной). А хозяева лишь немного изменили проект. Что в итоге получилось — читайте в материале REALTY.TUT.BY.


Фото: realt.by

Квартира имела два входа, с 9 и 10 этажа, а внутри — винтовую лестницу. Перед ремонтом хозяева сделали перепланировку, которую утвердили и узаконили (есть технический паспорт). Общая площадь квартиры — 152 квадратных метра.


Фото: realt.by

— На первом этаже хозяева перенесли кухню, на втором — одну из жилых комнат сделали зоной отдыха. Тем самым над кухней на нижнем уровне появился дополнительный источник света, поскольку окно в помещении было заложено, — рассказал Дмитрий Зайцев, риелтор агентства недвижимости «Дианэст».


Фото: realt.by

Также хозяева убрали винтовую лестницу и перенесли ее в коридор.


Фото: realt.by

Санузел на втором этаже объединили и сделали в нем оконный проем и заложили стеклоблоками.


Фото: realt.by

Оно выходит в ту самую комнату, которая была отведена под зону отдыха.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

 

 

Фото: realt.by

Квартира выставлена на продажу за 180 тысяч долларов в эквиваленте, по 1 181 за квадратный метр.

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