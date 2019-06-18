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Из двух «трешек» в панельке у минчан получилась двухуровневая квартира. Вот как это выглядит
Источник материала: Tut.by
Семье минчан, которая строилась в панельном доме в Сухарево на улице Горецкого, 61, изначально досталась необычное жилье. По проекту застройщика, это изначально была двухуровневая квартира, состоящая из двух «трешек», расположенных на 9 и 10 этажах (одна под одной). А хозяева лишь немного изменили проект. Что в итоге получилось — читайте в материале REALTY.TUT.BY.
Квартира имела два входа, с 9 и 10 этажа, а внутри — винтовую лестницу. Перед ремонтом хозяева сделали перепланировку, которую утвердили и узаконили (есть технический паспорт). Общая площадь квартиры — 152 квадратных метра.
— На первом этаже хозяева перенесли кухню, на втором — одну из жилых комнат сделали зоной отдыха. Тем самым над кухней на нижнем уровне появился дополнительный источник света, поскольку окно в помещении было заложено, — рассказал Дмитрий Зайцев, риелтор агентства недвижимости «Дианэст».
Также хозяева убрали винтовую лестницу и перенесли ее в коридор.
Санузел на втором этаже объединили и сделали в нем оконный проем и заложили стеклоблоками.
Оно выходит в ту самую комнату, которая была отведена под зону отдыха.
Квартира выставлена на продажу за 180 тысяч долларов в эквиваленте, по 1 181 за квадратный метр.
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Перепланировка узаконена.
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