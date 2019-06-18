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Строительство жилья растет только с господдержкой

19.06.2019 18:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В целом объем строительства жилья в январе-мае снизился.



В январе мае в Беларуси было введено 1,24 млн кв. м жилья общей площади. Объемы строительства снизились на 6% в сравнении с прошлым годом. Всего в этом году хотят построить 4 млн кв. м жилья, однако при сохранении текущей динамики показатель явно не будет выполнен. Строительство жилья в Беларуси падает уже четвертый год подряд.
 
При этом увеличивается строительство жилья с господдержкой. Оно выросло на 1,1% до 321,2 тыс. кв. м в январе-мае этого года. Правительство увеличивает ассигнования на поддержку строительства жилья для нуждающихся. Больше всего такого жилья за пять месяцев год было построено в Минской области — 100,3 тыс. кв. м, или на 36,9% больше, чем год назад. В Минске строительство с господдержкой упало вдвое до 20,3 тыс. кв. м.


В целом по стране строительство жилья за счет финансирования из всех источников растет в трех регионах: Минской, Могилевской и Гродненской областях. В Минске оно сокращается сильнее всего. За год ввод в эксплуатацию упал на 37,9% до 157,5 тыс. кв. м, сообщает Белстат.


 
Теги: Минск
 
 
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В целом объем строительства жилья в январе-мае снизился.
 
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