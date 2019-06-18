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Во Франции впервые будут судить за коррупцию бывшего президента

19.06.2019 18:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Кассационный суд Парижа отклонил ходатайство бывшего президента Франции Николя Саркози, который выступал против передачи в суд дела, по которому он обвиняется в попытках давления на следствие, в том числе путем подкупа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Это последний этап, на котором Саркози мог избежать открытия судебного процесса. Суд также отклонил ходатайство адвоката Саркози Тьерри Эрцога и бывшего генпрокурора при Кассационном суде Жильбера Азибера, которые также являются фигурантами этого дела.

Саркози подозревается в попытке получить секретную информацию от Азибера в начале 2014 года через своего адвоката в ходе рассмотрения дела о нелегальном финансировании в 2007 году его избирательной кампании совладелицей французской косметической компании L'Oreal Лилиан Беттанкур.

По версии следствия, Саркози в разговоре с адвокатом дал понять, что готов устроить Азибера на престижную должность в Монако.


Саркози станет первым президентом Пятой Республики, которого будут судить по обвинению в коррупции.

Саркози утверждал, что предложение так и не было сделано, то есть он ни в чем не виноват, но следователи считают, что это не произошло из-за того, что бывший президент и его адвокат узнали о прослушивании телефонов.

Ранее на скамье подсудимых был французский президент Жак Ширак, возглавлявший страну с 1995 по 2007 год. Он был осужден за злоупотребление государственными средствами и получил условный срок в 2011 году.

 
 
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Кассационный суд Парижа отклонил ходатайство бывшего президента Франции Николя Саркози, который выступал против передачи в суд дела, по которому он обвиняется в...
 
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