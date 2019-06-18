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Во Франции впервые будут судить за коррупцию бывшего президента
Источник материала: Партизан
Кассационный суд Парижа отклонил ходатайство бывшего президента Франции Николя Саркози, который выступал против передачи в суд дела, по которому он обвиняется в попытках давления на следствие, в том числе путем подкупа.
Об этом сообщает
Это последний этап, на котором Саркози мог избежать открытия судебного процесса. Суд также отклонил ходатайство адвоката Саркози Тьерри Эрцога и бывшего генпрокурора при Кассационном суде Жильбера Азибера, которые также являются фигурантами этого дела.
Саркози подозревается в попытке получить секретную информацию от Азибера в начале 2014 года через своего адвоката в ходе рассмотрения дела о нелегальном финансировании в 2007 году его избирательной кампании совладелицей французской косметической компании L'Oreal Лилиан Беттанкур.
По версии следствия, Саркози в разговоре с адвокатом дал понять, что готов устроить Азибера на престижную должность в Монако.
Саркози станет первым президентом Пятой Республики, которого будут судить по обвинению в коррупции.
Саркози утверждал, что предложение так и не было сделано, то есть он ни в чем не виноват, но следователи считают, что это не произошло из-за того, что бывший президент и его адвокат узнали о прослушивании телефонов.
Ранее на скамье подсудимых был французский президент Жак Ширак, возглавлявший страну с 1995 по 2007 год. Он был осужден за злоупотребление государственными средствами и получил условный срок в 2011 году.
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Кассационный суд Парижа отклонил ходатайство бывшего президента Франции Николя Саркози, который выступал против передачи в суд дела, по которому он обвиняется в...
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