Россия намерена вернуться в ПАСЕ

В среду Совет российской Думы утвердил состав думской части делегации Федерального собрания в ПАСЕ. В нее вошли 22 человека - 14 депутатов "Единой России", по 3 депутата от ЛДПР и КПРФ, 2 - от "Справедливой России". В целом российскую делегацию составляют 36 депутатов – остальных еще предстоит утвердить Совету Федерации.





По словам главы комитета нижней палаты по международным делам Леонида Слуцкого, заявка на подтверждение полномочий российской делегации будет подана только при условии положительного голосования за резолюцию, которая ограничивает санкционный механизм в ПАСЕ. Как сообщала ЕвроПравда, документ рассмотрят в ПАСЕ в понедельник 24 июня.