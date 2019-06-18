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Лидер британской оппозиции выступил за второй референдум по Brexit

19.06.2019 18:18 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин поддержал изменения в политике относительно Brexit и проведение второго референдума при любых обстоятельствах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Теневое правительство во главе с Корбиным сегодня провело встречу, чтобы обсудить политику партии относительно Brexit. Проект стратегии рекомендует лейбористам поддержать второй референдум по любому соглашению с Брюсселем.

 "Мы взяли на себя обязательства уважать результат референдума, и мы настойчиво готовили альтернативный план для Brexit как единое серьезное соглашение, которое потенциально может получить поддержку Палаты...Теперь правильно требовать, чтобы любое соглашение было вынесено на всеобщее голосование. Это соответствует политике нашей конференции, которая решила, что голосование будет возможным", - сказал Корбин.

Он добавил, что в бюллетене для голосования на референдуме должен быть реальный выбор как для сторонников выхода из ЕС, так я для тех, кто хочет остаться в блоке.


"Я хочу услышать ваши мнения, я услышу мнения профсоюзов на следующей неделе, и тогда я хочу изложить наши взгляды общественности", - сказал Корбин.

Как сообщалось, основной претендент на должность лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании Борис Джонсон пообещал, что выведет страну из ЕС до 31 октября, заявив, что от очередной отсрочки Brexit будет только вред.

Ранее в ЕС неоднократно заявляли о том, что текст соглашения о Brexit не может быть изменен, однако допускали возможность внесения изменений в политическую декларацию о будущих отношениях между Лондоном и Брюсселем.

 
 
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Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин поддержал изменения в политике относительно Brexit и проведение второго референдума при любых...
 
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