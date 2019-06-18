







"В чем ее вина? В том, что она выставила счет налогоплательщикам за сотни блюд, приготовленных на кухнях лучших ресторанов Иерусалима и доставленных ей на дом. Несмотря на наличие штатного шеф-повара, работающего круглый год в Бейт-Агионе, официальной резиденции главы израильской исполнительной власти. Согласно обвинительному заключению, сумма бюджетных денег, израсходованных на покупки, составляет "более 350 тыс. шекелей" (около 86, 5 тыс. евро)", - говорится в статье.





"Сара Бен-Арци родилась в Кирьят-Тивоне, на севере Израиля, в 1958 году, в семье интеллектуалов, специализирующихся на изучении Библии. Ее отец - писатель, поэт и педагог. После окончания военной службы молодая женщина изучала психологию и работала с одаренными детьми. Затем она стала стюардессой израильской авиакомпании El Al. Уже будучи разведенной женщиной, она встретилась с "Биби" на рейсе Нью-Йорк-Тель-Авив. Так началась история их любви, которая длится до сих пор", - указывает журналистка.





"Сару Нетаньяху все воспринимают как влиятельную фигуру, она участвует в принятии решений, от назначения нового директора "Моссада" до выбора сторонников своего мужа на парламентских выборах", - пишет автор публикации. В интервью изданию L'Obs Бен Каспит, израильский политический журналист и автор убийственной биографии Беньямина Нетаньяху, отмечает: "Сара - самый влиятельный человек в Израиле, даже более влиятельный, чем ее муж. Представьте, он вынужден прятаться в ванной, чтобы поговорить по телефону с людьми, которых она невзлюбила".





"У себя дома 60-летняя женщина, которая сейчас трудится неполный рабочий день в качестве школьного психолога в мэрии Иерусалима, проявляет себя властным тираном. Первой жертвой оказывается ее персонал. Свидетельством тому служат неоднократные жалобы бывших сотрудников. Как признался один из них, Эммануэль Села, в декабре 2014 года перед иерусалимским судом, "крики, оскорбления, сарказм и противоречивые приказы" являются частью повседневной жизни. В 2015 году издание L'Obs сообщило о поучительной сцене: Мэнни Нафтали, бывший телохранитель, которого назначили управляющим официальной резиденции, был разбужен посреди ночи звонком своей разъяренной хозяйки. В чем провинился управляющий? Он купил молоко в пластиковой упаковке, а не в картонной", - передает Le Figaro.









"В воскресенье, 16 июня, произошел очередной неожиданный поворот. После сделки с правосудием Сара Нетаньяху была признана виновной в ненадлежащем использовании бюджетных средств на еду. Суд приговорил ее к выплате 10 тыс. шекелей (2,5 тыс. евро) и возмещению государству 45 тыс. шекелей (11 тыс. евро). За день до этого муж защищал ее. Уже в который раз. "Факты и правда не имеют значения. Сара уже долгое время выступает в роли боксерской груши для СМИ", - заявил он в посте Facebook, всячески превознося ее работу с "детьми, больными раком", с людьми, "пережившими Холокост и многими другими, нуждающимися в помощи". А затем сделал вывод: "Моя любимая жена, ты настоящая героиня".



