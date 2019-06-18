На могилу Василя Быкова в день его рождения принесли васильки и книги

Председатель Союза белорусских писателей Борис Петрович принес на кладбище только что изданную вторую книгу 10-го тома собрания сочинений классика.





«Мы к юбилею выпустили вторую книгу 10-го тома собрания сочинений. Вскоре выйдет и третья книга 10-го тома. Думали ограничиться 14-томником, но не получается, не рассчитали, что наследие Быкова значительно больше», — сказал Петрович.





Борис Петрович также сообщил, что в Украине в издательстве «Знання» к 95-летию Быкова вышли три его книги — «Альпийская баллада», «Знак беды» и «Мертвым не больно», где упоминается Кировоградская область, где Быков был «похоронен» первый раз.





Борис Петрович выразил сожаление, что в городах, где Быков жил — Ушачах, Витебске Гродно , Минске — до сих пор нет ни памятника, ни улицы его имени: «Грешно, может, но скажу: и хорошо, что нет, а то назвали бы улицу где-нибудь на окраине, а потом пришлось бы переименовывать. Лучше пусть при этой власти пока не будет улицы, а при другой центральный проспект назовут его именем».





«Памятники будет ставить народ, и улицы будет называть народ», — сказал Борис Петрович.





Друг Василя Быкова поэт Сергей Законников напомнил, что в 1990-е годы существовал негласный запрет на печать произведений Василя Быкова, и печатались они только в журнале «Полымя», главным редактором которого был Законников.









«Работая в отделе культуры ЦК КПБ, мне пришлось вступать в полемику со многими нашими цензорскими структурами, вплоть до Главлита СССР. А когда я возглавил «Полымя», у меня была уже поддержка самого Быкова. За эти годы мы напечатали все, что вышло из-под его пера.





В нем есть три вещи: правда, правильный выбор в жизни и отстаивание принципов порядочности. И после Быкова нельзя было уже писать, как писали раньше Георгий Марков и прочие. В этом его величайшая заслуга для литературы», — подчеркнул Сергей Законников.





Депутат Верховного Совета Беларуси 12-го созыва Сергей Наумчик заявил, что для фракции БНФ в парламенте во главе с Зеноном Пазняком Василь Быков был непререкаемым авторитетом.

