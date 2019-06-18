ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В США готовится испытание гиперзвуковой ракеты с двигателем, создаваемым с помощью 3D принтера

19.06.2019 18:32 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Американская военно-промышленная компания Raytheon планирует в ближайшей перспективе провести испытательный пуск тактической гиперзвуковой ракеты, развивающей скорость, в пять раз большую, чем скорость звука, сообщил вице-президент компании Том Бассинг на авиакосмическом салоне в Ле Бурже.

По его словам, в ракете будет использована гиперзвуковая технология Raytheon и гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель компании Northrop Grumman, все детали которого изготавливаться с помощью 3D принтера.

Бассинг сообщил, что между компаниями подписано соглашение для ускорения разработки и демонстрации готовности производить тактические ракетные системы следующего поколения.

"Испытательный пуск для данного конкретного класса вооружений планируется в ближайшем будущем", - отметил он.

По имеющимся данным, уже были проведены многочисленные наземные испытания.

Предполагается, что изделие будет использовать ракету-носитель, позволяющую разогнаться до скорости в 5 Махов, после чего заработает гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель, поддерживающий скорость между 5 и 10 Махами. Гиперзвуковая ракета будет в состоянии маневрировать в атмосфере, следуя по более непредсказуемой траектории полета по сравнению с баллистическими ракетами, что затруднит защиту от нее.

Ею предполагается оснащать палубные истребители-бомбардировщики F-35, F/A-18, а также дальние бомбардировщики B-1B или B-52H и использовать для применения по наземным и морским целям.

Компании Raytheon и Northrop Grumman уже давно тайно сотрудничают в разработке данного оружия с тем, чтобы опередить своего главного конкурента - корпорацию Lockheed Martin, которая также работает над созданием аналогичной ракеты, отмечают американские СМИ.

Борьба идет за финальный контакт в рамках проекта по созданию гиперзвукового оружия Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC) Агентства передовых оборонных исследовательских проектов (DARPA) министерства обороны США.

В настоящее время в США также ведутся работы по программе Tactical Boost Glide (TBG), в рамках которой создается ракета с гиперзвуковой планирующей боевой частью.

Как отмечают американские эксперты, в создании гиперзвукового оружия военно-промышленные компании стремятся догнать Россию и Китай, которые в этой сфере значительно опережают США.

 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американская военно-промышленная компания Raytheon планирует в ближайшей перспективе провести испытательный пуск тактической гиперзвуковой ракеты, развивающей...
 
Новости дня
Новости разные
 
Во Франции впервые будут судить за коррупцию бывшего президента
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика