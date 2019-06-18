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Беларусь и Египет планируют до конца года провести заседание совместной торговой комиссии

19.06.2019 18:28 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Владимир Колтович и министр торговли и промышленности Египта Амр Нассар в ходе встречи в Минске договорились о том, что шестое заседание Белорусско-Египетской совместной торговой комиссии может пройти в 2019 году.

"Достигнута предварительная договоренность о проведении в Минске в 2019 году шестого заседания Белорусско-Египетской совместной торговой комиссии, в рамках которого запланировано проведение первого заседания созданного Совета делового сотрудничества", - говорится в сообщении МАРТ.

Кроме того, в ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в различных областях: торговли и инвестиций, промышленности, IT-технологий, сельского хозяйства, туризма и др. Отдельно египетской стороной отмечена достигнутая договоренность об активизации сотрудничества в сферах культуры и образования.

Особое внимание на встрече уделено обсуждению практической реализации подписанных 18 июня 2019 г. важнейших документов, определяющих дальнейший вектор белорусско-египетского сотрудничества: Комплексной программы ("Дорожной карты") развития сотрудничества между Республикой Беларусь и Арабской Республикой Египет на 2019 – 2020 годы, а также Меморандума о взаимопонимании между министерством антимонопольного регулирования и торговли Беларуси и министерством торговли и промышленности Египта о создании Белорусско-Египетского Совета делового сотрудничества.

 
Теги: Минск
 
 
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Министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Владимир Колтович и министр торговли и промышленности Египта Амр Нассар в ходе встречи в Минске...
 
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