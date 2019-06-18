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Совет ЕС в четверг продлит на полгода антироссийские санкции

19.06.2019 18:16 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Лидеры стран ЕС в четверг собираются продлить ограничительные меры против России, сообщает в среду Bloomberg со ссылкой на источник в Брюсселе.

"Лидеры ЕС в четверг продлят санкции против России", - заявил агентству источник.

Он пояснил, что ограничительные меры будут продлены на полгода.

Речь идет об экономических санкциях, касающихся сфер энергетики, финансов и обороны. С момента их введения в 2014 году эти меры регулярно продлевают именно на полгода. Если их не продлевать сейчас, то срок действия санкций истечет 31 июля 2019 года.

С 2014 года власти Евросоюза вводят и продлевают ограничительные меры в отношении России. Среди ограничительных мер ЕС применяет дипломатические, экономические и персональные санкции, введены ограничения в отношении Крыма и Севастополя.

 
 
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Лидеры стран ЕС в четверг собираются продлить ограничительные меры против России, сообщает в среду Bloomberg со ссылкой на источник в Брюсселе. "Лидеры ЕС в четверг...
 
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Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
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