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Совет ЕС в четверг продлит на полгода антироссийские санкции
Источник материала: Интерфакс
Лидеры стран ЕС в четверг собираются продлить ограничительные меры против России, сообщает в среду Bloomberg со ссылкой на источник в Брюсселе.
"Лидеры ЕС в четверг продлят санкции против России", - заявил агентству источник.
Он пояснил, что ограничительные меры будут продлены на полгода.
Речь идет об экономических санкциях, касающихся сфер энергетики, финансов и обороны. С момента их введения в 2014 году эти меры регулярно продлевают именно на полгода. Если их не продлевать сейчас, то срок действия санкций истечет 31 июля 2019 года.
С 2014 года власти Евросоюза вводят и продлевают ограничительные меры в отношении России. Среди ограничительных мер ЕС применяет дипломатические, экономические и персональные санкции, введены ограничения в отношении Крыма и Севастополя.
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Лидеры стран ЕС в четверг собираются продлить ограничительные меры против России, сообщает в среду Bloomberg со ссылкой на источник в Брюсселе. "Лидеры ЕС в четверг...
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