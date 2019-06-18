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К стоматологу — в новую поликлинику г. Солигорска! Жители города давно ждали этой новости.

19.06.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


14 июня 2019 15:01 4110

К стоматологу - в новую поликлинику г. Солигорска! Жители города давно ждали этой новости.

Автор: Эдуард Кидяев. Автор статьи: Светлана АРХИПОВА.

Когда же в поликлинике №2, которая находится в новом микрорайоне города, можно будет получить стоматологическую помощь. Ответ уже есть: с 17 июня тут будет работать стоматологическое отделение. Расположилось оно на 5 этаже новой поликлиники, можно записаться и попасть на прием как к стоматологам-терапевтам,так и к стоматологам-хирургам. 

К стоматологу — в новую поликлинику г. Солигорска! Жители города давно ждали этой новости.

Зубные врачи в новом стоматологическом отделении будут работать на новейшем оборудовании. Они смогут оказывать лечебную помощь всем пациентам, которых обслуживает поликлиника №2, это примерно 35 тысяч человек.

Попасть на прием к специалистам-стоматологам можно будет с 8.00 до 19.00. С 7.30 в регистратуре отделения, которая также находится на 5 этаже, можно получить талоны на прием.

Подготовила Светлана АРХИПОВА.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
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14 июня 2019 15:01 4110 К стоматологу - в новую поликлинику г. Солигорска! ...
 
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