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К стоматологу — в новую поликлинику г. Солигорска! Жители города давно ждали этой новости.
19.06.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
14 июня 2019 15:01 4110
К стоматологу - в новую поликлинику г. Солигорска! Жители города давно ждали этой новости.
Когда же в поликлинике №2, которая находится в новом микрорайоне города, можно будет получить стоматологическую помощь. Ответ уже есть: с 17 июня тут будет работать стоматологическое отделение. Расположилось оно на 5 этаже новой поликлиники, можно записаться и попасть на прием как к стоматологам-терапевтам,так и к стоматологам-хирургам.
Зубные врачи в новом стоматологическом отделении будут работать на новейшем оборудовании. Они смогут оказывать лечебную помощь всем пациентам, которых обслуживает поликлиника №2, это примерно 35 тысяч человек.
Подготовила Светлана АРХИПОВА.
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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14 июня 2019 15:01 4110 К стоматологу - в новую поликлинику г. Солигорска! ...
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