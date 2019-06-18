Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня в Пинске открылась мастерская по производству и ремонту музыкальных инструментов. Событие для города очень важное, поскольку музыкой всерьез занимаются многие пинчане. На улице Брестской, где расположен новый объект, было многолюдно. В фойе звучала музыка, а в мастерской гости знакомились с уникальными изделиями ручной работы.





Напомним, создать в стране мастерские по производству и ремонту музыкальных инструментов в прошлом году поручил Президент. Спустя несколько месяцев Александру Лукашенко продемонстрировали первые образцы, созданные отечественными мастерами. В дискуссии участвовал и пинчанин Руслан Макаревич, изготавливающий балалайки и домры. Глава государства поручил властям оказать мастеру содействие в организации производства, при необходимости предоставив дополнительные площади за средства местного бюджета.





Начальник управления культуры Брестского облисполкома Сергей Панасюк,обращаясь к участникам торжества, отметил, что открытие мастерской — важное событие не только для Пинска и Брестчины, но и для всей республики:

В нашей области около 80 процентов музыкальных инструментов требуют ремонта и обновления. Мастерская в Пинске уже имеет достаточно заказов, работая и на другие регионы страны. В планах — наладить производство электрогитар, ударных инструментов. Не сомневаюсь, что они тоже будут востребованы.





Руслан Макаревич, работающий преподавателем в местном индустриально-педагогическом колледже, рассказал, что ему передали в безвозмездное пользование помещения бывших мастерских Пинского государственного профессионального лицея строителей:

Здесь мы разместили станки, инструменты, материалы, заготовки, сделанные по поступившим из разных учреждений заявкам. Обращаются и граждане в частном порядке. Сотрудничаем практически со всеми областями. Словом, старт обнадеживающий.

Пинские мастера, которые трудятся вместе с Макаревичем, изготовили и реализовали пять балалаек и две домры, отремонтировали десять музыкальных инструментов. Они не сомневаются, что в просторной мастерской дело пойдет быстрее.





Интересуюсь, сколько стоят новые инструменты.

От 1100 до 2200 рублей, — поясняет Руслан Макаревич. — Ремонт обойдется в 50 — 100 рублей.

И есть желающие?





— Заказов хватает. Сейчас в производстве четыре домры и одна балалайка. Десяток заявок имеем из Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской и Минской областей. Заказчики хотят изготовить новые и отремонтировать старые инструменты.