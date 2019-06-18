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МВД: бывший замминистра ЖКХ "изощренно" получал взятки

19.06.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

МВД: бывший замминистра ЖКХ "изощренно" получал взятки

Задержанный экс-замминистра ЖКХ обвиняется в получении взяток весьма изощренным способом, сообщили в среду в главном управлении по борьбе с экономическими преступлениями МВД.

О задержании председателя Солигорского райисполкома, бывшего первого замминистра ЖКХ Олега Поскробко стало известно накануне. Как сообщали в СК, подозревается чиновник в "коррупционном преступлении": Поскробко, являясь лицом, занимающим ответственное положение, лоббировал интересы иностранной коммерческой структуры по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

"На протяжении нескольких лет первый заместитель министра ЖКХ из корыстной и личной заинтересованности неоднократно превышал служебные полномочия и получал от представителя коммерческой структуры незаконные денежные вознаграждения", – рассказала старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП МВД Вероника Посметьева.

По словам представительницы структуры, сумма вознаграждений составила две тысячи евро.

"Придуманный подозреваемым способ получения денег был весьма изощрен и в интересах следствия пока не разглашается", – добавила она.

Уголовное дело в отношении Поскробко возбуждено по статье "Превышение служебных полномочий". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Олегу Поскробко 39 лет, Солигорском он руководит с августа 2017 года. До этого, с 2015 по 2017 годы, он работал первым замминистра ЖКХ, ранее – возглавлял администрацию Центрального района Минска.

sputnik.by
Фото: Лидер-Пресс

 
Теги: Минск
 
 
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Стали известны подробности дела в отношении экс-замминистра ЖКХ, мэра Солигорска Олега Поскробко.
 
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