Коко Шанель. Кто её спас от позора?

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Порой люди, сами того не подозревая, попадают в истории, которые впоследствии становятся черными отметинами в их красивых биографиях или собственной памяти. А случается, совершаются поступки вроде из благородных побуждений, но, как оказывается, позже осуждаемые. И такое может происходить с каждым, независимо от роли и имени.

Была в жизни Коко Шанель история, за которую ей все последующие годы было стыдно, о которой она предпочитала не вспоминать. Из-за неё Гордость и Славу Франции правительство с позором изгнало из страны. Итог мог быть для Коко ещё печальнее, если бы не заступничество одного из самых влиятельных политиков мира. Что же такого она натворила?

Подумайте о женщине, детство которой прошло в сиротстве и нищете, но которая своим упорством, жаждой лучшей доли и любовью ко всему красивому всего добилась сама: признания личности, мировой славы, богатства. Всё позади – жизнь без мамы (она умерла при родах), монастырский приют для сирот, работа за гроши помощником продавца и пение вечерами в дешевых кафешках. А в свободные часы она рисовала платья, костюмы, сумочки и шляпки. Её дизайнерские идеи приглянулись молодому успешному бизнесмену Артуру Кайпелу, и он помогает Коко не только коротать ночи, но и открыть маленький магазин шляпок. Довольно скоро парижские дамы узнали адрес, где можно купить эксклюзивную модную вещицу, какой нет ни у одной из подруг. Это же Париж, надо понимать! Благодаря росту популярности и доходов бизнес мадемуазель Шанель расширялся из года в год. К концу 30-х она имела свой Модный дом, сеть магазинов по продаже одежды, аксессуаров и парфюмерии. Здесь состоятельные мужчины могли купить своим дамам флакончик знаменитых духов «Chanel №5», женщины – придуманные хозяйкой брючный костюм или маленькое черное платье. И вообще фантазии Коко Шанель не давали спокойно спать модницам. Кроме красивых нарядов они хотели такую же нить жемчуга, какую они впервые увидели на шее Коко. Они мечтали о таком загаре, каким эта женщина однажды удивила светское общество. До тех пор аристократки хвастались белизной кожи.

Но не только модниц лишала сна знаменитая законодательница стиля и элегантности. Ворочались по ночам от мыслей о ней чиновники, политики, бизнесмены, прочие несчастные из творческой элиты Парижа и окрестностей. А как мужику уснуть после встречи на светской «тусовке» с самим совершенством?! Коко была красавицей с идеальной фигурой. Она даже собственное изобретение – брючный костюм – никогда не надевала, чтобы не прятать свои природные достоинства. И, надо сказать, немалому числу воздыхателей посчастливилось воплотить ночные грёзы в явь. Коко охотно общалась с приличными мужчинами и даже заводила романы. Ну, как

в Париже без любви! В этот город её совсем ещё юной привез богатенький армейский офицер. Потом был тот самый Артур, который в 1913 году открыл ей дорогу в бизнес. Он вскоре погиб в автокатастрофе. Затем на шесть лет судьба свела уже преуспевающую бизнес-леди с Хью Гросвенором, герцогом Вестминстерским. Один из богатейших и влиятельных людей Англии даже предлагал Коко законный брак, но та была замужем за модой. Она считала, что романы и интрижки не должны мешать работе. Она это удачно совмещала и так и не создала семью, предпочтя ей дело.

Так как же случилось, что ей пришлось покинуть Францию? Почему её добрая страна, где она нашла своё призвание, вдруг указала ей на дверь? Когда немцы пришли в Париж, Коко Шанель, хоть и закрыла все свои бутики, оставалась в зените популярности. Ну, что война! Её ведь знал высший свет всей Европы. Однажды она воспользовалась своими связями, чтобы освободить из плена племянника. Ей оказал внимание старый знакомый - атташе германского посольства барон Ганс фон Динклаге. Племянник получил свободу, а 56-летняя Коко – очередной роман. Они жили вместе до окончания войны. А когда после освобождения союзниками Парижа в 1944-м прошли разоблачения коллаборационистов, вскрылось ещё и участие Шанель в секретной операции немецкой разведки «Модная шляпка». Через своего бывшего любовника, английского герцога, Коко должна была донести до Черчилля информацию о желании руководства рейха вступить с ним в сепаратные переговоры. Встреча не состоялась из-за болезни премьер-министра. Но факт работы на немецкую разведку в биографии Коко Шанель остался. Французских женщин, что крутили «l'amour» с оккупантами, стригли наголо или сажали в тюрьмы. С женщиной, прославившей страну своим новаторством в моде, поступили иначе. Её выпустили из-под ареста и дали возможность уехать. И похлопотал об этом Уинстон Черчилль. Коко поселилась в Швейцарии, куда после войны сбежал и её барон фон Динклаге.

Прошло время, и Франция простила свою дочь. Через 10 лет Коко Шанель вернулась на родину. Ей уже было под 70, когда здесь пришлось отвоевывать утраченные позиции в мире моды, возвращать репутацию в обществе. И у неё получилось. Так и дожила она до 88 лет - в славе, которая затмила её военные грехи. Но похоронили её всё же в Швейцарии.

Почему?

Женщину разве поймешь?

Ваш В.Д.