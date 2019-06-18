Левый поворот с пр. Дзержинского на ул.Я.Чечота будет открыт с 20 июня

Источник материала: Интерфакс

Запланировано открытие левого поворота с проспекта Дзержинского на ул.Я.Чечота с20 июня 2012 года, сообщили в Госавтоинспекции.

"С целью оптимизации обеспечения управления светофорными объектами и улучшения эффективности пропускной способности по проспекту Дзержинского с 20 июня 2019 года планируется открытие левого поворота с проспекта Дзержинского на ул. Я.Чечота", - говорится в сообщении ведомства.

ГАИ просит учитывать данную информацию при выборе маршрута.