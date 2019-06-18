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Эксперты назвали самые прохладные направления для отдыха летом

19.06.2019 19:10 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Эксперты крупного сервиса по поиску билетов назвали направления, где летом можно отдохнуть от городской жары.

Самым холодным направлением стал Шпицберген, максимальная температура там +5 градусов. 

На втором месте столица Гренландии Нуук, температура там +10. 

Следом идут Фарерские острова с максимальной летней температурой +12.

Отдохнуть летом в прохладе также позволяют города Рейкьявик в Исландии и Нарвик в Норвегии. 

 
 
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Эксперты крупного сервиса по поиску билетов назвали направления, где летом можно отдохнуть от городской жары. Самым холодным направлением стал Шпицберген,...
 
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