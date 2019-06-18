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Эксперты назвали самые прохладные направления для отдыха летом
Источник материала: Интерфакс
Эксперты крупного сервиса по поиску билетов назвали направления, где летом можно отдохнуть от городской жары.
Самым холодным направлением стал Шпицберген, максимальная температура там +5 градусов.
На втором месте столица Гренландии Нуук, температура там +10.
Следом идут Фарерские острова с максимальной летней температурой +12.
Отдохнуть летом в прохладе также позволяют города Рейкьявик в Исландии и Нарвик в Норвегии.
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Эксперты крупного сервиса по поиску билетов назвали направления, где летом можно отдохнуть от городской жары. Самым холодным направлением стал Шпицберген,...
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