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Заседание совместной комиссии по СВПД пройдет в Вене 28 июня

19.06.2019 18:57 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Совместная комиссия по реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы соберется 28 июня в Вене, сообщило в среду в своем микроблоге в Твиттере посольство Ирана в РФ.

Со ссылкой на официального представителя МИД Ирана Аббаса Мусави дипмиссия отметила, что заседание планируется провести "на уровне заместителей министров иностранных дел и политдиректоров".

СВПД был заключен в июле 2015 года "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия - ИФ) и Ираном. 8 мая 2018 года новый президент США Дональд Трамп объявил о выходе из СВПД и возобновлении в отношении Ирана односторонних санкций.

8 мая 2019 года, через год после выхода США из СВПД, Тегеран объявил, что приостанавливает выполнение части своих обязательств, касающихся ограничений на запасы в стране низкообогащенного урана и тяжелой воды. По сделке, заключенной в июле 2015 года с "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия - ИФ), Иран обязался в течение 15 лет продавать за границу излишки урана и тяжелой воды. СВПД разрешает Ирану иметь у себя 300 кг низкообогащенного урана и 130 тонн тяжелой воды.

Иран также дал европейским странам 60 дней на выполнение своих обязательств, имея в виду, прежде всего, создание специального платежного механизма, который позволял бы торговать с Тегераном в первую очередь в нефтяном секторе в обход американских санкций. В противном случае Иран заявил, что возобновит процесс обогащения урана и начнет модернизацию реактора на тяжелой воде в Араке.

17 июня пресс-секретарь иранской Организации по атомной энергии Бехруз Камалванди заявил, что Иран намерен увеличить мощности производства низкообогащенного урана 27 июня. По его словам, с указанной даты Иран превысит лимит запасов низкообогащенного урана, определенный в рамках СВПД на уровне 300 кг.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в беседе с журналистами в среду выразил надежду, что заседание совместной комиссии по СВПД удастся провести с целью обсуждения судьбы дальнейшей реализации иранских проектов.

"Мы выступаем за созыв совместной комиссии, где нужно обсудить среди прочего вопросы как дальше реализовывать проекты в рамках СВПД, - Фордо, Арак, - как быть с проблемой вывоза избыточного ядерного материала с территории Ирана в условиях американских санкций, но не только", - сказал замминистра.

"С учетом общего нагнетания обстановки в регионе. Все-таки надеемся, что это мероприятие получится провести", - подчеркнул Рябков.

 
 
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Совместная комиссия по реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы соберется 28 июня в Вене, сообщило...
 
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