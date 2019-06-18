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На территории автодорожных пунктов пропуска увеличили зоны покрытия сети Wi-Fi
19.06.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Расширенная зона покрытия сети Wi-Fi. появилась на полосах движения к въездным каналам оформления.
Также и на самих каналах оформления.
– Увеличение зон покрытия сети Wi-Fi позволит расширить возможность подачи предварительной информации о перемещаемых товарах и транспортных средствах через портал предварительного электронного предоставления сведений физическими лицами в таможенные органы, – отметили в Гродненской региональной таможне.
Перечень автодорожных пунктов пропуска Гродненской региональной таможни.
На польском направлении:
На литовском направлении:
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Расширенная зона покрытия сети Wi-Fi. появилась на полосах движения к въездным каналам оформления. Также и на самих каналах оформления. – Увеличение зон покрытия...
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