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На территории автодорожных пунктов пропуска увеличили зоны покрытия сети Wi-Fi

19.06.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

На территории автодорожных пунктов пропуска увеличили зоны покрытия сети Wi-Fi

Расширенная зона покрытия сети Wi-Fi. появилась на полосах движения к въездным каналам оформления.

Также и на самих каналах оформления.

 – Увеличение зон покрытия сети Wi-Fi позволит расширить возможность подачи предварительной информации о перемещаемых товарах и транспортных средствах через портал предварительного электронного предоставления сведений физическими лицами в таможенные органы, – отметили в Гродненской региональной таможне. 

Перечень автодорожных пунктов пропуска Гродненской региональной таможни.

 На польском направлении:

  • РПТО «Брузги-2» — обеспечено покрытие всего въездного направления на каналах оформления, дополнительно установлена точка доступа на ЧПП1.
  • РПТО «Берестовица» — обеспечено покрытие всего въездного направления на каналах оформления.

 На литовском направлении:

  • РПТО «Привалка-1» — обеспечено покрытие всего въездного направления от ЧПП1 до въездных каналов оформленияРПТО «Каменный Лог» — обеспечено покрытие всего въездного направления на каналах оформления.
  • РПТО «Котловка» — обеспечено покрытие всего въездного направления от ЧПП1 до въездных каналов оформления.
  • РПТО «Лоша» — дополнительно установлена точка доступа WI-FI в бытовом модуле таможни, который находится на въездной линии в Республику Беларусь. Имеется точка доступа на выезде легкового автотранспорта в страховой компании «БелГосстрах».
  • РПТО «Привалка-1» — обеспечено покрытие всего въездного направления от ЧПП1 до въездных каналов оформления

https://grodnonews.by/

 
 
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Расширенная зона покрытия сети Wi-Fi. появилась на полосах движения к въездным каналам оформления. Также и на самих каналах оформления.  – Увеличение зон покрытия...
 
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