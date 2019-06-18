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География звучания расширяется. Чем удивит V музыкальный фестиваль «Классика у ратуши»?

19.06.2019 19:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Музыкальный фестиваль «Классика у ратуши с с velcom | A1» в свой юбилей расширяет географию звучания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

География звучания расширяется. Чем удивит V музыкальный фестиваль «Классика у ратуши»?

Насладиться мировыми шедеврами классической музыки в пятом сезоне смогут не только минчане, но и жители Бреста, Витебска, Гомеля и Гродно. В программе «Viva Штраус» прозвучат хиты известной австрийской семьи музыкантов. Премьера классических вечеров состоится 29 июня на площади Победы в Витебске. До конца лета дадут 10 субботних концертов. Вход свободный.

География звучания расширяется. Чем удивит V музыкальный фестиваль «Классика у ратуши»?

География звучания расширяется. Чем удивит V музыкальный фестиваль «Классика у ратуши»?

Елена Бычкова, начальник управления маркетинговых коммуникаций velcom | A1:
Естественно, что в рамках классических вечеров «Классика у ратуши с velcom | A1» будут приглашены к выступлению наши знаменитые оркестры – Национальный симфонический оркестр Республики Беларусь, Президентский оркестр. Также в рамках дней Эстонии будет выступать эстонский оркестр.

География звучания расширяется. Чем удивит V музыкальный фестиваль «Классика у ратуши»?

Андрей Микуцевич, директор госучреждения «Минскконцерт»:
Главная задача – в том, чтобы человек мог через такое неформальное приобщиться к высокому искусству. Для многих тяжело пойти просто в концертный зал: надо как-то одеться, надо как-то что-то делать. А здесь в свободной форме люди обмениваться мнениями, они начинают разбираться лучше. Более неформальная свободная атмосфера.

География звучания расширяется. Чем удивит V музыкальный фестиваль «Классика у ратуши»?

Для тех, кто не сможет приехать на концерт в субботний вечер, velcom | A1 организует бесплатную онлайн-трансляцию при помощи сервиса цифрового телевидения VOKA. В 2018 году концерты классической музыки в столице собрали около 40 тысяч зрителей.

География звучания расширяется. Чем удивит V музыкальный фестиваль «Классика у ратуши»?

*На правах рекламы.

Люди в материале: Елена Бычкова, Андрей Микуцевич
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Музыкальный фестиваль «Классика у ратуши с с velcom | A1» в свой юбилей расширяет географию звучания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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