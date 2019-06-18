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География звучания расширяется. Чем удивит V музыкальный фестиваль «Классика у ратуши»?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Музыкальный фестиваль «Классика у ратуши с с velcom | A1» в свой юбилей расширяет географию звучания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Насладиться мировыми шедеврами классической музыки в пятом сезоне смогут не только минчане, но и жители Бреста, Витебска, Гомеля и Гродно. В программе «Viva Штраус» прозвучат хиты известной австрийской семьи музыкантов. Премьера классических вечеров состоится 29 июня на площади Победы в Витебске. До конца лета дадут 10 субботних концертов. Вход свободный.
Елена Бычкова, начальник управления маркетинговых коммуникаций velcom | A1:
Андрей Микуцевич, директор госучреждения «Минскконцерт»:
Для тех, кто не сможет приехать на концерт в субботний вечер, velcom | A1 организует бесплатную онлайн-трансляцию при помощи сервиса цифрового телевидения VOKA. В 2018 году концерты классической музыки в столице собрали около 40 тысяч зрителей.
*На правах рекламы.
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Новости Беларуси. Музыкальный фестиваль «Классика у ратуши с с velcom | A1» в свой юбилей расширяет географию звучания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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