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Белорусы ежемесячно получают около 30 тысяч посылок из зарубежных интернет-магазинов

19.06.2019 19:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Интернет-покупки становятся все более популярными во всем мире, и Беларусь не исключение. Наши граждане с удовольствием заказывают товары как на отечественных площадках, так и зарубежных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалисты подсчитали масштабы этой торговли и представили некоторые интересные факты. В зарубежных магазинах белорусы в основном заказывают косметику и парфюмерию. Пользуются популярностью также одежда, аксессуары и товары для детей. «Белпочта» ежемесячно обрабатывает около 30 тысяч посылок. Средний чек на зарубежной платформе 25 рублей.

Что касается белорусских интернет-магазинов, то ассортимент приобретаемых товаров здесь гораздо шире, а стоимость выше. Соответственно и средний чек намного больше: сейчас он составляет 70 рублей.

Больше новостей экономики за 19 июня здесь.

Люди в материале: Сергей Савицкий
 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Интернет-покупки становятся все более популярными во всем мире, и Беларусь не исключение. Наши граждане с удовольствием заказывают товары как на...
 
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