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Как будет работать общественный транспорт во время Европейских игр и что такое хаб-бас

19.06.2019 19:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Как отразится проведение вторых Европейских игр на работе общественного транспорта в Минске? Где искать информацию об изменениях и что такое хаб-бас? Об этом и не только в студии Новости «24 часа» рассказал заместитель начальника отдела государственного предприятия «Столичный транспорт и связь» Алексей Косинский.

Илона Волынец, СТВ:
До вторых Европейских игр остается два дня. Решены ли все вопросы, которые касаются транспортного обеспечения?

Как будет работать общественный транспорт во время Европейских игр и что такое хаб-бас

Алексей Косинский, заместитель начальника отдела организации пассажирских перевозок ГП «Столичный транспорт и связь»:
Вопросы решены все, которые мы наметили решить. Но, как часто бывает в таких крупных мероприятиях, всегда всплывают какие-то подводные камни, которые невозможно учесть на стадии планирования.

«Больше изменений в части отмены остановочных пунктов нигде не предвидится»

Илона Волынец:
Например, на проспекте Победителей не стало одной остановки. Люди недовольны: кто-то об этом не знал, кто-то узнал в последний момент. Планируются ли еще какие-то такие изменения – может быть, перенос остановок? И где получить такую информацию?

Алексей Косинский:
Помимо остановочного пункта «Дворец спорта» с 20 числа будет отменен остановочный пункт «Станция метро «Октябрьская» в направлении улицы Ленина. Это закрытие будет действовать пять дней, поскольку в данном месте будет расположен стартовый городок для велогонок. Опять же, это будет закрытая территория. Проходящие маршруты там не будут останавливаться.

Больше изменений в части отмены остановочных пунктов нигде не предвидится.

Как будет работать общественный транспорт во время Европейских игр и что такое хаб-бас

Выделенные полосы для общественного транспорта сохранят, а специальные для перевозки спортсменов вернут автомобилистам

Илона Волынец:
Для транспорта II Европейских игр открыли специально выделенные полосы – ох, сколько было недовольства от автовладельцев. Конечно, всех волнует вопрос: после проведения спортивного мероприятия все сохранится, или все-таки по ним можно будет ездить?

Алексей Косинский:
Учитывая, что в последние годы у нас отмечается существенный рост автомобилизации – мы семимильными шагами, можно сказать, идем за Москвой с их пробками.

Илона Волынец:
Пытаемся максимально разгрузить?

Как будет работать общественный транспорт во время Европейских игр и что такое хаб-бас

Алексей Косинский:
Да. Вопрос этих выделенных полос для общественного транспорта назрел довольно давно. Эти полосы для общественного транспорта, которые нанесли на проспектах Дзержинского и Победителей планируют сохранить после.

Единственное, что сейчас нанесены две полосы. Одна используется для общественного транспорта регулярного пользования (обычные автобусы, троллейбусы ездят). Вторая полоса используется для маршрутов, которые доставляют спортсменов из деревни атлетов к спортивным объектам.

Так вот первые полосы сохранят, а специальные для перевозки спортсменов вернут обратно автомобилистам.

Хаб-бас позволяет всем аккредитованным лицам перемещаться между объектами Игр

Илона Волынец:
Сколько автобусов будет перевозить гостей мультиспортивного форума?

Как будет работать общественный транспорт во время Европейских игр и что такое хаб-бас

Алексей Косинский:
Всего для перевозки гостей будет задействовано более 200 автобусов. Но одномоментно в отдельные дни более 100 машин будет одновременно в городе работать на маршрутах. 13 маршрутов из деревни атлетов к объектам, пять маршрутов через хаб на Городском Валу будет работать. И один маршрут непосредственно из аэропорта к деревне атлетов.

Илона Волынец:
Кстати, расскажите, что такое система хаб-бас.

Алексей Косинский:
Система маршрутов хаб-бас позволяет всем аккредитованным лицам перемещаться между объектами Игр и аэропортом. Таким образом, это могут быть волонтеры, судьи, спортсмены, которые вне графика захотят куда-то съездить. Все аккредитованные лица могут воспользоваться всеми этими автобусами.

Люди в материале: Алексей Косинский, Илона Волынец
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Как отразится проведение вторых Европейских игр на работе общественного транспорта в Минске? Где искать информацию об изменениях и что такое...
 
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