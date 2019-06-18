Экспорт белорусских нефтепродуктов рухнул более чем на 17%

БелТА со ссылкой на данные Белстата. Об этом сообщаетсо ссылкой на данные Белстата.





В стоимостном выражении поставки по сравнению с январем-апрелем 2018 года снизились на 18,6% до $ 1,8 миллиардов.





Экспорт нефти из Беларуси за январь-апрель снизился на 9% до 488 тысяч тонн (в стоимостном выражении он уменьшился на 11, 4% до $ 222,7 млн). Весь объем поставлен в Германию.

Импорт нефти за 4 месяца составил около 6 млн т (на 0,5% меньше, чем в прошлом году). Импорт нефтепродуктов составил 73,6 тыс. т (на 95% меньше — в январе-апреле 2018 го было 1,5 млн т).