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Экспорт белорусских нефтепродуктов рухнул более чем на 17%

19.06.2019 20:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экспорт нефтепродуктов из Беларуси в январе-апреле 2019 года снизился на 17,3% до 3,8 млн тонн.

Об этом сообщает БелТА со ссылкой на данные Белстата.

В стоимостном выражении поставки по сравнению с январем-апрелем 2018 года снизились на 18,6% до $ 1,8 миллиардов.

Экспорт нефти из Беларуси за январь-апрель снизился на 9% до 488 тысяч тонн (в стоимостном выражении он уменьшился на 11, 4% до $ 222,7 млн). Весь объем поставлен в Германию.

Импорт нефти за 4 месяца составил около 6 млн т (на 0,5% меньше, чем в прошлом году). Импорт нефтепродуктов составил 73,6 тыс. т (на 95% меньше — в январе-апреле 2018 го было 1,5 млн т).

 
 
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Экспорт нефтепродуктов из Беларуси в январе-апреле 2019 года снизился на 17,3% до 3,8 млн тонн.
 
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