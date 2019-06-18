Двойная миссия министра Равкова в Сербии

Лукашенко рассматривает Сербию как плацдарм для проникновения белорусской продукции на Балканы, считает военный обозреватель Александр Алесин.





Министр обороны Беларуси Андрей Равков находится в Сербии с рабочим визитом. Равков встретился не только с сербским коллегой, но и с президентом Республики Сербия Александром Вучичем. Похоже, что нынешний визит выходит за рамки военно-технического сотрудничества.





Подробнее – в интервью военного обозревателя Александра Алесина «Белорусскому партизану».









Александр Алесин, фото "Радыё Свабода"

Минск демонстрирует России верность славянскому братству

- Официальная миссия – налаживание военного и военно-технического сотрудничества. Я думаю, что это очень удобный способ продемонстрировать руководству России нашу верность славянскому братству. Россия позиционирует себя как мать-хранительницу всех славян, поэтому в российском информационном пространстве этот визит имеет очень благоприятную реакцию. Когда Россия выступает на стороне Сербии в борьбе за Коссово, то Беларусь, поддерживая ее, при минимальных затратах получает в России солидный политический капитал.





Все дело в том, что в России наблюдается явная тенденция сделать из Лукашенко неверного союзника, человека, который дрейфует на Запад, человека, который не собирается выполнять союзнические обязательства, - потенциального коллаборанта и предателя. Посылая в Сербию небольшие контингенты, Беларусь демонстрирует прежде всего российскому истеблишменту свою готовность защищать славянскую идею, выполнять союзнические обязательства перед Россией. На первый план выходит именно эта задача.





Это соответствует и внутренним убеждениям Лукашенко. Помните, когда во время обстрела Белграда крылатыми ракетами Лукашенко на бреющем полете, рискуя быть сбитым, полетел туда – думаю, сербы, которых многие предали и огорчили, не забудут этого.





Плацдарм для экономического проникновения на Балканы

- Но существует и второе дно: наш президент ничего просто так не делает. Лукашенко рассматривает Сербию как плацдарм для экономического проникновения на Балканы. Балканы, во всяком случае для Беларуси, многообещающий рынок для белорусских технологий и источник инвестиций. Сербия и Белград в свое время являлись финансово-промышленным центром всей Югославии. После распада Югославии Сербия многое потеряла из промышленного капитала, но накопленные финансовые средства, не находившие вложения из-за статуса изгоя, Лукашенко рассчитывает привлечь в Беларусь. Привлечение этих средств мы уже наблюдаем в сфере строительства на примере “Дана Холдинг”. Россия для сербов – тяжелый рынок, там сильна конкуренция, много собственных олигархов, а в Беларуси под покровительством правительства и лично Лукашенко сербский капитал может укрепиться и потечь сюда в солидных масштабах.





- Почему эта миссия доверена министру обороны?





- Сейчас обострилась проблема Косово, и не сегодня - завтра, не дай Бог, Сербии придется вооруженным путем защищать сербов в районе Приштины. Все жесты - подарок четырех истребителей МиГ-29, которые белорусская сторона взялась отремонтировать, прошла информация о еще четырех самолетах, речь шла про несколько дивизионов зенитно-ракетных комплексов “Бук”, которые мы отремонтируем и поставим Сербии – после воздушной атаки стран НАТО эта тема является очень больным местом. А Беларусь, постепенно заменяя советские комплексы собственными разработками, которые мы видели, в частности, на выставке MILEX-2019, высвобождающуюся технику будет поставлять Сербии.





Естественно, Беларусь, помогая Сербии с модернизацией авиационной и противовоздушной техники, рассчитывает на благодарность.





Получается, что Равков выполняет сразу несколько функций, выступая в качестве постпреда не только по военным вопросам, но и расширяя дорогу белорусским промышленным предприятиям. Ранее с Сербией было налажено сотрудничество: мы поставляли на сборку и автобусы, и троллейбусы. Но в Сербии сильны позиции западных компаний, которые создают предприятия по сборке техники. Но если учесть негативные отношения с Евросоюзом и постоянные конфликты сербов с НАТО, то при выборе партнеров во внешнеэкономической деятельности Сербия может отдать предпочтение Беларуси.





Для нас это очень важно: испытывая трудности на российском рынке, Лукашенко усиливает свою активность в странах дальней дуги (Китай, Египет), но в Европу нам трудно пробиться, за исключением Сербии, Болгарии, Венгрии. Эти страны технически и технологически сопоставимы с Беларусью и имеют некоторые проблемы в технологическом потенциале. Например, сборка грузовых автомобилей – удел очень немногих государств, то же касается городского транспорта. Беларусь предоставляет альтернативу, возможно, не обставляя никакими условиями, возможно, по более выгодной цене - это и есть один из побудительных мотивов двустороннего сотрудничества.









Сербия готова поделиться военными технологиями

Безусловно, очень важно сотрудничество в военно-промышленном комплексе. Сербии досталась солидная часть ВПК Югославии, она имеет ряд технологий, которые не имеем мы, например, производство твердого ракетного топлива для ракет всех классов. И Сербия готова поделиться с нами этими технологиями.





Беларусь, в свою очередь, может предложить средства радиоэлектронной борьбы с беспилотниками, радиолокационные станции, средства индивидуальной радиолокационной защиты боевых и гражданских самолетов – разработок очень много, которые могут заинтересовать Сербию. К сожалению, вопрос о военном конфликте в регионе не снимается с повестки дня.





Это комплексный визит: министр обороны вроде решает узкие военные вопросы, но попутно представляет интересы всей страны по широкому спектру взаимоотношений.





- То есть, министр обороны Равков зондирует почву…





- Несомненно, есть желание придать двусторонним отношениям второе дыхание. В нашей истории был период, когда активно налаживали совместные производства, но потом процесс затух, возможно, и по нашей вине. Сербия должна стать плацдармом для проникновения белорусской продукции на Балканы.