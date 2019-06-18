ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Газета "Новы час" просит поддержки читателей

19.06.2019 19:37 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

«Новы час» призывает белорусов оформить подписку на независимое издание.

Осталось совсем немного времени, чтобы оформить подписку на «Новы час» - единственное независимое общественно-политическое издание на белорусском языке.

Подписаться на почте можно до 25 июня, подписку через интернет принимают до 20 июня.

«За свою 17-летнюю историю газета переживала взлеты (и тогда у нас была возможность распространять газету бесплатно), потери (этот мир покинул главный редактор газеты Алексей Король), запрет на распространение, суды ... Но при любом раскладе «Новы час» продолжал выходить.

Сегодня, как никогда, нам нужна поддержка наших читателей! Подпишитесь сами, сделайте подарок друзьям, знакомым или родственникам!

Мы постараемся и дальше радовать вас интересными очерками, совершенными расследование и качественной аналитикой. Нам есть куда расти и развиваться, есть желание становиться еще лучше, но без вас, наших читателей, без вашей поддержки это невозможно», - сообщила редакция газеты Charter97.org.


Оформить подписку на «Новы час» можно через интернет, в отделениях «Белпочты», при помощи платежно-справочных терминалов. Также можно сделать заявку в любом отделении почтовой связи на оформление подписки почтальоном у вас дома на всей территории Беларуси.

Подписной индекс «Новага часа» - 63279, стоимость подписки: на 1 месяц - 3 рубля 4 копейки, на один квартал - 9 рублей 12 копеек, на полугодие - 18 рублей 24 копейки.

 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Новы час» призывает белорусов оформить подписку на независимое издание.
 
Новости дня
Новости разные
 
Коко Шанель. Кто её спас от позора?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика