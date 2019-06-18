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ФИФА изучает возможность переноса чемпионата мира-2022 из Катара

19.06.2019 19:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В ФИФА проводятся секретные встречи для поиска немедленной замены страны-хозяйки форума.

ФИФА изучает возможность переноса чемпионата мира-2022 из Катара в другую страну, передает pressball.by.

Как сообщает TNT Sports, в ФИФА проводятся секретные встречи для поиска немедленной замены страны-хозяйки форума.

Ранее бывший президент УЕФА Мишель Платини был взят под стражу для дачи показаний о коррупции на выборах места проведения ЧМ-2022, а впоследствии освобожден.


На право проведения чемпионата мира-2022 претендовали Катар, США, Корея, Япония и Австралия. Катар выиграл все четыре тура голосования, в заключительном победив США 14 голосами против 8.


 
 
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В ФИФА проводятся секретные встречи для поиска немедленной замены страны-хозяйки форума.
 
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