В России задержали 80 тонн яблок и персиков из Беларуси









17 июня возе деревни Шеино в Смоленской области таможенники задержали грузовик, перевозивший 20 тонн яблок из Беларуси в Москву. В документах страной происхождения была указана Сербия, но маркировка на ящиках указывала, что яблоки польские. Перевозчику грозит штраф от 50 тысяч до 300 тысяч российских рублей (1,6-9,6 тысяч беларусских рублей).

Также в Смоленской области задержали еще три автомобиля с санкционной продукцией. Один из них перевозил 20 тонн польских яблок, а два – 40 тонн нектаринов и персиков без сопроводительных документов. На части коробок обнаружили маркировку, указывающую, что страной происхождения фруктов является Испания.





Регистрационные знаки автомобилей были покрыты специальной краской, имитирующей грязь, отмечает Центральное таможенное управление ФТС России.