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В Египте обвиняют ООН в попытках политизировать смерть экс-президента Мурси

19.06.2019 20:55 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Министерство иностранных дел Египта сочло неприемлемыми заявления представителя управления ООН по правам человека о необходимости независимого и прозрачного расследования смерти экс-президента страны Мухаммеда Мурси, сообщает в среду агентство Associated Press.

По словам пресс-секретаря МИД Египта Ахмеда Хафеза, представитель ООН пытался "намеренно политизировать естественную смерть" Мурси.

Накануне представитель управления ООН по правам человека Руперт Колвилл призвал провести независимое расследование обстоятельств гибели Мурси.

Колвилл подчеркнул, что в момент смерти бывший президент находился под стражей, в связи с чем именно государство несет ответственность за уважение его права на жизнь и здоровье.

Представитель управления ООН по правам человека подчеркнул, что все случаи внезапной смерти в условиях заключения требуется оперативно, беспристрастно и тщательно расследовать независимыми органами. В частности, необходимо выяснить, не стали ли причиной смерти Мурси его условия содержания под стражей.

Экс-президент скончался 17 июня после того, как он выступил перед судом. По данным западных СМИ, Мурси сам попросил о возможности выступить перед судом. Мурси во время выступления настаивал на том, что он до сих пор является президентом Египта и его дело должен рассматривать специальный трибунал.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду выразил уверенность в том, что Мурси был убит.

 
 
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Министерство иностранных дел Египта сочло неприемлемыми заявления представителя управления ООН по правам человека о необходимости независимого и прозрачного...
 
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