В Гомельской области в продаже обнаружили опасные игрушки с формальдегидом

Источник материала: Интерфакс

В июне 2019 года Гомельской областной инспекцией Госстандарта выявлено и пресечено обращение более 10 наименований опасных детских игрушек, как не соответствующих требованиям безопасности: у некоторых многократно превышен допустимый уровень формальдегида, некоторые опасны по физическим и механическим свойствам.

"У шести наименований – разрешенный уровень формальдегида был превышен в 40 раз", - говорится в сообщении на сайте инспекции .

Формальдегид — химическое вещество, которые применяется при изготовлении смол, пластика, красок и текстильных изделий. При его попадании в организм ребенка начинаются рвота, кашель, слезотечение, возбуждение или слабость, боли в желудке и за грудиной, аллергические реакции и кожные высыпания.

"Также выявлено 3 наименования детских игрушек, не соответствующих показателям безопасности по физическим и механическим свойствам", - говорится в сообщении ведомства. Проще говоря, это очень хрупкие игрушки, детали которых могут ломаться во время игры, и мелкие осколки наносят серьезный вред здоровью ребенка.