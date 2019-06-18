Председатель думского комитета счел новые данные о крушении МН17 необъективными

Источник материала: Интерфакс

Председатель комитета Госдумы Леонид Слуцкий считает, что новые обвинения совместной следственной группы (ССГ) по крушению малазийского Boeing не дают четкого объяснения произошедшего.

"Новые обвинения ССГ по малазийскому Boeing не выдерживают никакой критики. Такой очередной вариант в стиле "хайли лайкли". Опять не приведено никаких вразумительных доказательств, зато сделаны громкие и безапелляционные заявления о якобы причастности российских граждан", - сказал Слуцкий журналистам в среду.

По его словам, "такие обвинения не могут восприниматься Россией объективно".

Он заявил, что "ССГ последовательно отказывалась подключать к ходу расследования экспертов с российской стороны, в отличие от украинской, несмотря на неоднократные настойчивые просьбы. "Наши доводы и материалы, в том числе собранные специалистами концерна "Алмаз-Антея", были полностью проигнорированы. Налицо ангажированный подход", - подчеркнул он.

Совместная следственная группа (ССГ) ранее в среду объявила о начале уголовного преследования четырех подозреваемых по делу о гибели Boeing-777 "Малазийских авиалиний" в небе над Украиной в 2014 году. "Сегодня мы достигли той стадии, когда мы можем сказать, что мы можем подвергнуть уголовному преследованию четырех человек, которых мы считаем подозреваемыми и виновными (в этом деле - ИФ)", - сказал журналистам представитель ССГ.

"Эти четыре человека - Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Подозреваемые Гиркин, Дубинский и Пулатов имеют российское гражданство, и по нашей информации сейчас находятся в России. Подозреваемый Харченко имеет украинское гражданство, и мы полагаем, что он находится на востоке Украины - на территории, не подконтрольной центральным властям", - отметил другой сотрудник ССГ.

Представители ССГ отметили, что считают фигурантов дела о гибели Boeing в небе над Донбассом ответственными за крушение рейса "Малазийских авиалиний" и гибель пассажиров.

Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли. 13 октября 2015 года комиссия Совета безопасности Нидерландов, которая занималась расследованием причин катастрофы лайнера, опубликовала доклад, в котором говорилось, что самолет был сбит ракетой класса "земля-воздух", выпущенной из ЗРК "Бук".

В прошлом году Нидерланды и Австралия заявили о признании результатов расследования по этому делу Совместной следственной группы (ССГ), в которую входят Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина. В мае 2018 года ССГ распространила доклад, в котором утверждалось, что ракета, выпущенная по самолету "Малазийских авиалиний", могла быть доставлена из 53-й зенитной ракетной бригады, расквартированной под Курском.

Россия отвергла причастность к крушению авиалайнера.

В декабре прошлого года глава МИД Нидерландов Стеф Блок направил послание в парламент своей страны, в котором, в частности, сообщил, что Гаага изучит возможность передачи этого дела в международный суд.

"Нидерланды и Австралия готовы продолжать переговоры с Россией. Но в то же время кабинет министров (Нидерландов - ИФ) будет изучать последующие шаги, среди которых вариантом будет передать дело международному судье или организации", - отметил С.Блок.

В ноябре 2018 года родственники 55 голландцев, погибших в результате крушения рейса MH17, подали иск против России в Европейский суд по правам человека.

В мае 2019 года премьер Малайзии Махатхир Мохамад усомнился причастности России к гибели рейса MH17 из-за отсутствия неопровержимых доказательств этого. Мохамад не исключил, что ракету по пассажирскому самолету могли запустить как "повстанцы на Украине, так и украинское правительство, потому что у них есть такие ракеты". Он отметил, что Малайзия согласна с выводами доклада по итогам расследования, но только в том, что касается типа ракеты, и того, где она была произведена. По его мнению, все это не означает, что самолет сбила именно Россия.