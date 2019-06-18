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Здесь уничтожено 15 тысяч человек, сожжены деревни. Военный дневник Вилейского района
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Память поколений. Вилейщина оказалась под немецкой оккупацией на третий день войны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Здесь было уничтожено 15 тысяч человек, сожжены целые деревни. Истории борьбы с фашистским гнетом до сих пор остаются примером мужества и героизма. Освободили Вилейку – 2 июля 1944 года.
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Новости Беларуси. Память поколений. Вилейщина оказалась под немецкой оккупацией на третий день войны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Здесь было...
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