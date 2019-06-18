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Здесь уничтожено 15 тысяч человек, сожжены деревни. Военный дневник Вилейского района

19.06.2019 21:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Память поколений. Вилейщина оказалась под немецкой оккупацией на третий день войны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Здесь уничтожено 15 тысяч человек, сожжены деревни. Военный дневник Вилейского района

Здесь было уничтожено 15 тысяч человек, сожжены целые деревни. Истории борьбы с фашистским гнетом до сих пор остаются примером мужества и героизма. Освободили Вилейку – 2 июля 1944 года.

Здесь уничтожено 15 тысяч человек, сожжены деревни. Военный дневник Вилейского района

Григорий Азаренок собрал семейные летописи вилейчан.

Здесь уничтожено 15 тысяч человек, сожжены деревни. Военный дневник Вилейского района

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Новости Беларуси. Память поколений. Вилейщина оказалась под немецкой оккупацией на третий день войны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Здесь было...
 
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