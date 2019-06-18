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Бесплатные парковки, гастрофэст и интересные экскурсии. Чем удивит Минск болельщиков II Европейских игр?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В выходные работу более 2000 рейсов общественного транспорта скорректируют. Навигацию изменят в связи с проведением соревнований по шоссейным велогонкам, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Во время проведения соревнований по велогонкам в Минске ограничат движение по десяткам центральных улиц
Приятный бонус ожидает болельщиков, которые успели купить билеты на соревнования. Они смогут бесплатно припарковать авто. А еще к старту форума в столице разработали специальные экскурсии по историческому центру и гастрофэст кухонь разных стран.
Кто поможет не заблудиться в спортивном Минске и почему стоит поспешить за билетами на главное спортивное событие лета?
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Бесплатные парковки, гастрофэст и интересные экскурсии. Чем удивит Минск болельщиков II Европейских игр?
Новости Беларуси. В выходные работу более 2000 рейсов общественного транспорта скорректируют. Навигацию изменят в связи с проведением соревнований по шоссейным...
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