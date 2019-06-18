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Лунный календарь на 20 июня: радуемся и не стрижёмся

19.06.2019 21:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

20 июня – 17-ый лунный день. Время общения, радости, активного отдыха, встреч с друзьями. Важно не проводить его в одиночестве. Особенно благоприятна первая половина дня. Можно проигнорировать домашние дела, расслабиться и хорошо повеселиться, отправиться в путешествие.

Лунный календарь на 20 июня: радуемся и не стрижёмся

Это время можно назвать днём свободы, поэтому постарайтесь её не ограничивать ни в чём: не берите в долг, не давайте обещаний.

На работе не начинайте новых дел, занимайтесь мелкими старыми.

Не стоит в это время принимать лекарства. Будьте осторожны: день чреват травмами и заражением инфекциями.

Стрижку лучше перенести на другой день. Стоит сходить в баню или сауну – это даст омолаживающий эффект.

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20 июня – 17-ый лунный день. Время общения, радости, активного отдыха, встреч с друзьями. Важно не проводить его в одиночестве. Особенно благоприятна первая половина...
 
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