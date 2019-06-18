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Курорт Нарочь принимает гостей II Европейских игр

19.06.2019 20:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На территории курортного поселка Нарочь в эти дни принимают не только желающих отдохнуть и поправить здоровье, но и болельщиков II Европейских игр, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Курорт Нарочь принимает гостей II Европейских игр

Таким образом, можно совместить приятное с полезным. Дни у многих отдыхающих расписаны заранее: вначале процедуры, а после – спортивные площадки.

Три фан-зоны открылись в Минске ко II Европейским играм

Высокий сервис, медицинское лечение и, конечно, главный компонент – белорусское гостеприимство. Некоторые болельщики уже почувствовали радушие Нарочанского края.

«Хочу увидеть серьёзных спортсменов». Болельщики II Европейских игр рассказали, на какие виды спорта приобрели билеты

Подробнее в видеоматериале Ольги Шерсневой.

Курорт Нарочь принимает гостей II Европейских игр

Курорт Нарочь принимает гостей II Европейских игр

Курорт Нарочь принимает гостей II Европейских игр

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. На территории курортного поселка Нарочь в эти дни принимают не только желающих отдохнуть и поправить здоровье, но и болельщиков II Европейских...
 
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