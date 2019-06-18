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25 лучших регулировщиц Беларуси будут работать в Минске во время II Европейских игр

19.06.2019 20:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Девушки-регулировщицы появились в столице. Они будут следить за безопасностью, контролировать транспортные потоки и «разруливать» возможные заторы во время II Европейских игр, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

25 лучших регулировщиц Беларуси будут работать в Минске во время II Европейских игр

Всего для работы на главных магистралях города отобрали 25 лучших сотрудниц ГАИ со всей страны. Перед выходом на дорогу все они в течение трех месяцев прошли специальную подготовку как у себя дома, так и в столице.

25 лучших регулировщиц Беларуси будут работать в Минске во время II Европейских игр

Наталья Турок, старший инспектор по административной практике спецподразделения ДПС «Стрела» МВД Беларуси:
Регулировать транспортные потоки на самом деле очень интересно, когда все получается, когда все красиво. У каждого регулировщика есть свои дополнительные жесты. Поэтому каждый для себя выбирает, как ему удобнее, как ему красивее. Ведь наша основная задача – это правильно транспортные потоки разрулить.

25 лучших регулировщиц Беларуси будут работать в Минске во время II Европейских игр

Кстати, девушки-постовые и раньше привлекались для регулирования транспортных потоков. Но, если такая практика понравится гостям и жителям столицы, сотрудниц ГАИ на магистралях города можно будет увидеть чаще.

В Минске заработал транспортный терминал для гостей и участников II Европейских игр

Люди в материале: Наталья Турок
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Девушки-регулировщицы появились в столице. Они будут следить за безопасностью, контролировать транспортные потоки и «разруливать» возможные...
 
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