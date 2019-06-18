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25 лучших регулировщиц Беларуси будут работать в Минске во время II Европейских игр
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Девушки-регулировщицы появились в столице. Они будут следить за безопасностью, контролировать транспортные потоки и «разруливать» возможные заторы во время II Европейских игр, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Всего для работы на главных магистралях города отобрали 25 лучших сотрудниц ГАИ со всей страны. Перед выходом на дорогу все они в течение трех месяцев прошли специальную подготовку как у себя дома, так и в столице.
Наталья Турок, старший инспектор по административной практике спецподразделения ДПС «Стрела» МВД Беларуси:
Кстати, девушки-постовые и раньше привлекались для регулирования транспортных потоков. Но, если такая практика понравится гостям и жителям столицы, сотрудниц ГАИ на магистралях города можно будет увидеть чаще.
В Минске заработал транспортный терминал для гостей и участников II Европейских игр
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Новости Беларуси. Девушки-регулировщицы появились в столице. Они будут следить за безопасностью, контролировать транспортные потоки и «разруливать» возможные...
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