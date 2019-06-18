На время II Европейских игр в Минске останавливают все земляные работы

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. До 1 июля на минских улицах нельзя рыть, конструировать и прокладывать сети, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.





Табу не коснется только аварийных ситуаций, да и те будут устранять максимально быстро. Также не остановят строительство зданий и прокладку тротуаров.

Во время II Европейских игр изменится график работы метро

В остальном – полная аккуратность и безопасность.









Анатолий Лавничук, главный инженер технического управления Мингорисполкома:

Это связано с тем, чтобы обеспечить надежное энерго- и водоснабжение как объектов, которые относятся к проведению II Европейских игр, так и жилого фонда, культурных заведений, гостиниц, предприятий.



