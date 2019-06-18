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На время II Европейских игр в Минске останавливают все земляные работы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. До 1 июля на минских улицах нельзя рыть, конструировать и прокладывать сети, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Табу не коснется только аварийных ситуаций, да и те будут устранять максимально быстро. Также не остановят строительство зданий и прокладку тротуаров.
В остальном – полная аккуратность и безопасность.
Анатолий Лавничук, главный инженер технического управления Мингорисполкома:
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Новости Беларуси. До 1 июля на минских улицах нельзя рыть, конструировать и прокладывать сети, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Табу не...
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