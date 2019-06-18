В связи с II Европейскими играми с 20 по 23 июня ограничено движение на автодороге М14 с 63 по 89 километр

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В связи с главным спортивным форумом года предусмотрены некоторые изменения в дорожном движении, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Во время II Европейских игр изменится график работы метро

С 20 по 23 июня ограничат движение на МКАД-2 с 63-го по 89-й километр. Неудобство временное – с 10:00 до 13:00 – в обоих направлениях.



Объехать участок можно будет по автодороге Фаниполь-Дворище-Плашево и Фаниполь-Победное.

Во время проведения соревнований по велогонкам в Минске ограничат движение по десяткам центральных улиц

Госавтоинспекция рекомендует водителям заранее планировать свой маршрут.