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В связи с II Европейскими играми с 20 по 23 июня ограничено движение на автодороге М14 с 63 по 89 километр
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В связи с главным спортивным форумом года предусмотрены некоторые изменения в дорожном движении, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
С 20 по 23 июня ограничат движение на МКАД-2 с 63-го по 89-й километр. Неудобство временное – с 10:00 до 13:00 – в обоих направлениях.
Во время проведения соревнований по велогонкам в Минске ограничат движение по десяткам центральных улиц
Госавтоинспекция рекомендует водителям заранее планировать свой маршрут.
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В связи с II Европейскими играми с 20 по 23 июня ограничено движение на автодороге М14 с 63 по 89 километр
Новости Беларуси. В связи с главным спортивным форумом года предусмотрены некоторые изменения в дорожном движении, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Во время...
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