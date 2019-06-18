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После многочисленных жалоб в Червене наладили работу системы водоснабжения жилых домов

19.06.2019 20:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Ни туда ни сюда без воды. В этом убедились и жители улицы Наровлянская в Червене, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

После многочисленных жалоб в Червене наладили работу системы водоснабжения жилых домов

Проблема здесь существует несколько лет. Вода в квартирах зачастую отсутствовала примерно с 06:00 до 23:00. Большинство семей дома – многодетные, и в летний зной с детьми становится особенно сложно.

После многочисленных жалоб в Червене наладили работу системы водоснабжения жилых домов

Жители обратились на горячую линию нашего телеканала. Как выяснилось, причиной стали две помпы, которые не справлялись с пиковыми нагрузками.

После многочисленных жалоб в Червене наладили работу системы водоснабжения жилых домов

Александр Годун, заместитель предателя Червеньского райисполкома:
Были приняты все меры. Было проложено еще для того, чтобы закольцевать и выровнять давление по городу, примерно 80 метров водопровода, были заменены два насоса.

После многочисленных жалоб в Червене наладили работу системы водоснабжения жилых домов

Сейчас вода в квартирах есть. Даже во время высоких нагрузок жители проблем не замечают. С ситуацией местная власть разобралась за три дня.

После многочисленных жалоб в Червене наладили работу системы водоснабжения жилых домов

Люди в материале: Александр Годун
 
 
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Новости Беларуси. Ни туда ни сюда без воды. В этом убедились и жители улицы Наровлянская в Червене, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Проблема здесь...
 
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