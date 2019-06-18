|
После многочисленных жалоб в Червене наладили работу системы водоснабжения жилых домов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Ни туда ни сюда без воды. В этом убедились и жители улицы Наровлянская в Червене, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Проблема здесь существует несколько лет. Вода в квартирах зачастую отсутствовала примерно с 06:00 до 23:00. Большинство семей дома – многодетные, и в летний зной с детьми становится особенно сложно.
Жители обратились на горячую линию нашего телеканала. Как выяснилось, причиной стали две помпы, которые не справлялись с пиковыми нагрузками.
Александр Годун, заместитель предателя Червеньского райисполкома:
Сейчас вода в квартирах есть. Даже во время высоких нагрузок жители проблем не замечают. С ситуацией местная власть разобралась за три дня.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Ни туда ни сюда без воды. В этом убедились и жители улицы Наровлянская в Червене, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Проблема здесь...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)