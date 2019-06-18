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Минчане поделились впечатлениями о результатах подготовки города ко II Европейским играм

19.06.2019 20:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Дворец Спорта уже гуляет, а «Минск-Арена» и «Чижовка-Арена» пока готовятся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минчане поделились впечатлениями о результатах подготовки города ко II Европейским играм

Фан-зоны доводят до идеального состояния. Их задача – подарить яркие эмоции минчанам и гостям столицы. Для этого тут строят сцену, на которой выступят белорусские артисты.

Минчане поделились впечатлениями о результатах подготовки города ко II Европейским играм

Тео, «Тяни-Толкай», Саша Немо, Алена Ланская. В общем, каждый день – новые, незабываемые впечатления. Отдохнуть или потанцевать можно с 10 утра до часа ночи. Минчане уже обводят следующую неделю в календаре.

Минчане поделились впечатлениями о результатах подготовки города ко II Европейским играм

Минчане поделились впечатлениями о результатах подготовки города ко II Европейским играм

Красиво сделали все, красивые цветы. Везде чисто и убрано.

Минчане поделились впечатлениями о результатах подготовки города ко II Европейским играм

Когда включается подсветка, очень красиво все. Сверкает, сияет, переливается. Я подумываю над тем, чтобы на некоторые мероприятия приобрести билеты и сходить посмотреть.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Дворец Спорта уже гуляет, а «Минск-Арена» и «Чижовка-Арена» пока готовятся, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Фан-зоны...
 
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