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«Пока мне всё очень нравится»: исполнительный директор Европейских игр о фан-зоне возле Дворца спорта
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Главная фан-зона Европейских игр вечером 19 июня открылась у Дворца спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На прямую связь со студией вышла корреспондент Юлия Бешанова.
Юлия Бешанова, СТВ:
Определенно, это площадка возле Дворца спорта на ближайшие 10 дней обещает стать эпицентром событий. Принимать гостей она будет с 10:00 и до 24:00, а в день открытия и закрытия Игр и вовсе до 04:00. Чтобы попасть в фан-зону, не нужны ни билеты, ни дополнительные документы.
Анатолий Котов, заместитель директора фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:
Саймон Клегг, исполнительный директор Европейских игр:
Валерий Кварацхелия, Чрезвычайный и Полномочный посол Грузии в Беларуси:
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«Пока мне всё очень нравится»: исполнительный директор Европейских игр о фан-зоне возле Дворца спорта
Новости Беларуси. Главная фан-зона Европейских игр вечером 19 июня открылась у Дворца спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На прямую связь со...
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