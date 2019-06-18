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Супругов, подавших на развод будут направлять к медиаторам

19.06.2019 21:13 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Депутаты 19 июня проголосовали за поправки в законы, регулирующие сферу медиации, теперь работники загсов и судьи будут рекомендовать эту услугу в обязательном порядке, сообщает телеканал "Беларусь 1".

"Общая норма о том, что в брачно-семейных отношениях может использоваться институт медиации, эта норма была. Но сегодня мы говорим о том, что процедурно в обязательном порядке в случае обращения в суд либо органы загса с вопросом о расторжении брака судья либо работник загса обязательно разъясняет супругам, что у них есть право на информационную встречу с медиатором, чтобы оговорить какие-то вопросы общих проблем", - заявил министр юстиции Олег Слижевский.

Однако воспользоваться помощью медиатора или нет  супруги в итоге будут решать сами. Принцип добровольности сохраняется.

Медиация – это урегулирование споров, которое помогает избежать судебных разбирательств.

 
 
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Депутаты 19 июня проголосовали за поправки в законы, регулирующие сферу медиации, теперь работники загсов и судьи будут рекомендовать эту услугу в обязательном...
 
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