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Супругов, подавших на развод будут направлять к медиаторам
Источник материала: Интерфакс
Депутаты 19 июня проголосовали за поправки в законы, регулирующие сферу медиации, теперь работники загсов и судьи будут рекомендовать эту услугу в обязательном порядке, сообщает телеканал "
"Общая норма о том, что в брачно-семейных отношениях может использоваться институт медиации, эта норма была. Но сегодня мы говорим о том, что процедурно в обязательном порядке в случае обращения в суд либо органы загса с вопросом о расторжении брака судья либо работник загса обязательно разъясняет супругам, что у них есть право на информационную встречу с медиатором, чтобы оговорить какие-то вопросы общих проблем", - заявил министр юстиции Олег Слижевский.
Однако воспользоваться помощью медиатора или нет супруги в итоге будут решать сами. Принцип добровольности сохраняется.
Медиация – это урегулирование споров, которое помогает избежать судебных разбирательств.
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Депутаты 19 июня проголосовали за поправки в законы, регулирующие сферу медиации, теперь работники загсов и судьи будут рекомендовать эту услугу в обязательном...
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