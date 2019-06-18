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Огонь из рук человека принял робот. Как «Пламя мира» встретили в ПВТ

19.06.2019 21:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. «Пламя мира» продолжает путешествие по столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Огонь из рук человека принял робот. Как «Пламя мира» встретили в ПВТ

Эстафету огня 19 июня встречали в Парке высоких технологий. И белорусские разработчики смогли удивить: здесь огонь из рук человека принимал робот.

Огонь из рук человека принял робот. Как «Пламя мира» встретили в ПВТ

Европейские игры станут самыми технологичными и инновационными в истории мировых спортивных форумов.

«Мы не проигрываем ни одной команде мира». Сергей Вязович пронёс «Пламя мира» в Минске

Резиденты ПВТ около года работали над созданием единой платформы по проведению Игр.

Огонь из рук человека принял робот. Как «Пламя мира» встретили в ПВТ

И если система сработает без сбоев, не исключено её применение в будущем и на Олимпийских играх.

Огонь из рук человека принял робот. Как «Пламя мира» встретили в ПВТ

Огонь из рук человека принял робот. Как «Пламя мира» встретили в ПВТ

Александр Шатров, соучредитель компании-разработчика платформы по проведению II Европейских игр:
Рынок сегодня устроен так, что такие системы используются на крупных мероприятиях. Мы же хотим эту платформу сделать доступной мероприятиям любого уровня. И не только спортивных. Что-то наподобие Gmail. Вам не надо долго готовиться. Зашли, завели учётную запись и проводите мероприятие.

Огонь из рук человека принял робот. Как «Пламя мира» встретили в ПВТ

Впервые на соревнованиях такого уровня опробуют видеофиксацию нарушений с помощью искусственного интеллекта.

Ведущий СТВ Игорь Позняк принял участие в эстафете «Пламя мира»

Он за несколько секунд и посторонние предметы вычислит на трибунах, и оповестит организаторов о нахождении среди зрителей потенциальных нарушителей правопорядка.

Огонь из рук человека принял робот. Как «Пламя мира» встретили в ПВТ

Сегодня эстафету огня II Европейских игр также встречали сотрудники МАЗа и Минского завода колесных тягачей. Сотни работников предприятий приветствовали факелоносцев, в числе которых был и наш коллега Игорь Позняк. Завершится эстафета «Пламя мира» 21 июня на Национальном олимпийском стадионе «Динамо». 

Огонь из рук человека принял робот. Как «Пламя мира» встретили в ПВТ

Люди в материале: Александр Шатров
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. «Пламя мира» продолжает путешествие по столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эстафету огня 19 июня встречали в Парке высоких...
 
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