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Огонь из рук человека принял робот. Как «Пламя мира» встретили в ПВТ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. «Пламя мира» продолжает путешествие по столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эстафету огня 19 июня встречали в Парке высоких технологий. И белорусские разработчики смогли удивить: здесь огонь из рук человека принимал робот.
Европейские игры станут самыми технологичными и инновационными в истории мировых спортивных форумов.
Резиденты ПВТ около года работали над созданием единой платформы по проведению Игр.
И если система сработает без сбоев, не исключено её применение в будущем и на Олимпийских играх.
Александр Шатров, соучредитель компании-разработчика платформы по проведению II Европейских игр:
Впервые на соревнованиях такого уровня опробуют видеофиксацию нарушений с помощью искусственного интеллекта.
Он за несколько секунд и посторонние предметы вычислит на трибунах, и оповестит организаторов о нахождении среди зрителей потенциальных нарушителей правопорядка.
Сегодня эстафету огня II Европейских игр также встречали сотрудники МАЗа и Минского завода колесных тягачей. Сотни работников предприятий приветствовали факелоносцев, в числе которых был и наш коллега Игорь Позняк. Завершится эстафета «Пламя мира» 21 июня на Национальном олимпийском стадионе «Динамо».
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Новости Беларуси. «Пламя мира» продолжает путешествие по столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эстафету огня 19 июня встречали в Парке высоких...
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