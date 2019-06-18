ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Шоу должно впечатлить»: на стадионе «Динамо» прошёл генпрогон церемонии открытия вторых Европейских игр

19.06.2019 23:15 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На стадионе «Динамо» – генеральная репетиция торжественной церемонии открытия вторых Европейских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На прямую связь со студией вышла корреспондент Кристина Федорович.

«Шоу должно впечатлить»: на стадионе «Динамо» прошёл генпрогон церемонии открытия вторых Европейских игр

Кристина Федорович, СТВ:
Мы находимся действительно в месте притяжения, в месте, о котором в последнее время говорят все – на стадионе «Динамо». Начался генеральный прогон церемонии открытия вторых Европейских игр. Журналистов внутрь не пускают, но завесу тайны мы вам немного приоткроем.

«Шоу должно впечатлить»: на стадионе «Динамо» прошёл генпрогон церемонии открытия вторых Европейских игр

Для гостей спортивного мультифорума подарки и сюрпризы начнутся до церемонии. Тех, у кого есть билет на церемонию, они будут ждать прямо на зрительских местах – например, рюкзак с символикой вторых Европейских игр.

«Шоу должно впечатлить»: на стадионе «Динамо» прошёл генпрогон церемонии открытия вторых Европейских игр

Саймон Клегг, исполнительный директор Европейских игр:
На репетицию церемонии открытия я сегодня, к сожалению, не попаду. Но я уверен, что организаторы прекрасно справятся и с этим мероприятием. А уже самые яркие впечатления я надеюсь испытать 21 июня на церемонии открытия. Здорово, что очень много фан-зон не только в Минске, но и в других областных городах, где люди смогут ощутить атмосферу праздника и вторых Европейских игр.

«Пока мне всё очень нравится»: исполнительный директор Европейских игр о фан-зоне возле Дворца спорта

Изюминкой станет парад атлетов из полусотни стран Европы. Особого внимания заслуживает сцена из нескольких мобильных, независимых друг от друга частей. Благодаря такому решению церемонию увидят все зрители, независимо от того, где находятся их места.

«Шоу должно впечатлить»: на стадионе «Динамо» прошёл генпрогон церемонии открытия вторых Европейских игр

Как найти своё место на трибунах: схема секторов на стадионе «Динамо»

Что касается шоу-программы, хедлайнерами объявлены казахский певец Димаш Кудайберген и российская оперная дива Анна Нетребко. Аккомпанировать звездам будет Игорь Крутой.

«Шоу должно впечатлить»: на стадионе «Динамо» прошёл генпрогон церемонии открытия вторых Европейских игр

Зрителям расскажут о Беларуси – об истории, традициях, природе. И, конечно, о выдающихся уроженцах нашей земли: Евфросинии Полоцкой, Франциске Скорине и не только. Естественно, представят достижения в промышленности и сельском хозяйстве.

История стадиона «Динамо»: как проверяли козырёк солдатами, а в роддоме слушали концерт Цоя

Для такого грандиозного шоу задействовали 90 тонн оборудования. Тем, кто попадет на само событие, повезет куда больше, чем телезрителям. Над чашей стадиона пролетят птицы и звери (зубры, кстати, тоже будут летать). Чтобы это увидеть, нужно установить на своем гаджете бесплатное мобильное приложение, и тогда реальность разбавится виртуальностью.

«Шоу должно впечатлить»: на стадионе «Динамо» прошёл генпрогон церемонии открытия вторых Европейских игр

Всегда вживую интереснее. Надеемся, что будет все очень круто. С нетерпением ждем.

«Шоу должно впечатлить»: на стадионе «Динамо» прошёл генпрогон церемонии открытия вторых Европейских игр

Шоу должно впечатлить. Потому что у нас это, по-моему, вообще впервые в Беларуси. Хотим звезд увидеть всех.

«Шоу должно впечатлить»: на стадионе «Динамо» прошёл генпрогон церемонии открытия вторых Европейских игр

Интересно. Большое событие, большое мероприятие. Детям показать, чтобы было что вспомнить.

«Шоу должно впечатлить»: на стадионе «Динамо» прошёл генпрогон церемонии открытия вторых Европейских игр

Я вообще не здесь живу, поэтому это для меня новое все.

Один из трогательных моментов – прибытие на стадион «Пламени мира» – финальный этап 50-дневной эстафеты огня. Завеса тайны приоткрыта и над личностью того, кто зажжет факел, установленный на «Динамо». Как и во время Олимпиады 1980 года это сделает легендарный борец, трехкратный чемпион Олимпийских игр Александр Медведь.

«Шоу должно впечатлить»: на стадионе «Динамо» прошёл генпрогон церемонии открытия вторых Европейских игр

Кристина Федорович:
Пожалуй, самый оригинальный способ зажжения олимпийского огня был продемонстрирован в Барселоне. Испанский паралимпиец Антонио Ребольо выстрелил в чашу горящей стрелой, находясь в центре стадиона. Как это будет у нас спустя всего два дня до конца пока не известно.

Уже послезавтра 22 тысячи зрителей станут свидетелями грандиозного шоу, как уверяют организаторы, поэтому остается только ждать. Кстати, места лучше занимать заблаговременно. Вход на стадион будет открыт за два часа до начала мероприятия – с 18:00.

Минчане поделились впечатлениями о результатах подготовки города ко II Европейским играм

Люди в материале: Кристина Федорович, Саймон Клегг
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. На стадионе «Динамо» – генеральная репетиция торжественной церемонии открытия вторых Европейских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
Новости дня
Новости разные
 
США ввели санкции против НКО "Русское финансовое общество"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика