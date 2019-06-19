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Сопровождавший принца Уильяма и Кейт мотоциклист сбил пожилую женщину
Источник материала: Tut.by
Полицейский из мотоциклетного эскорта принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил пожилую женщину, сообщает
Это произошло на пути из Лондона в Виндзорский замок, куда герцог и герцогиня Кембриджские ехали на церемонию вручения ордена Подвязки.
По данным полиции, пострадавшая Ирен Мэйор находится в больнице в тяжелом, но стабильном состоянии.
В январе в ДТП в графстве Норфолк
Королевская прокурорская служба решила
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Это произошло на пути из Лондона в Виндзорский замок, куда герцог и герцогиня Кембриджские ехали на церемонию вручения ордена Подвязки.
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