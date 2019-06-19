Сопровождавший принца Уильяма и Кейт мотоциклист сбил пожилую женщину

Источник материала: Tut.by

Полицейский из мотоциклетного эскорта принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил пожилую женщину, сообщает Reuters .



Фото: Reuters

Это произошло на пути из Лондона в Виндзорский замок, куда герцог и герцогиня Кембриджские ехали на церемонию вручения ордена Подвязки.

По данным полиции, пострадавшая Ирен Мэйор находится в больнице в тяжелом, но стабильном состоянии.

В январе в ДТП в графстве Норфолк попал 97-летний супруг королевы Великобритании Елизаветы II герцог Эдинбургский принц Филипп. Машина герцога столкнулась на перекрестке с другим автомобилем, Range Rover герцога перевернулся, он сам не пострадал благодаря сработавшим подушкам безопасности. Находившаяся в другой машине Эмма Фэйрвезер сломала запястье, ее спутник получил легкие травмы. Принц Филипп направил пострадавшей письмо с извинениями, пожелав скорейшего выздоровления.

Королевская прокурорская служба решила не выдвигать обвинения . Принц Филипп заявил, что отказывается от своих водительских прав.