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Сопровождавший принца Уильяма и Кейт мотоциклист сбил пожилую женщину

19.06.2019 23:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Полицейский из мотоциклетного эскорта принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил пожилую женщину, сообщает Reuters.


Фото: Reuters

Это произошло на пути из Лондона в Виндзорский замок, куда герцог и герцогиня Кембриджские ехали на церемонию вручения ордена Подвязки.

По данным полиции, пострадавшая Ирен Мэйор находится в больнице в тяжелом, но стабильном состоянии.

В январе в ДТП в графстве Норфолк попал 97-летний супруг королевы Великобритании Елизаветы II герцог Эдинбургский принц Филипп. Машина герцога столкнулась на перекрестке с другим автомобилем, Range Rover герцога перевернулся, он сам не пострадал благодаря сработавшим подушкам безопасности. Находившаяся в другой машине Эмма Фэйрвезер сломала запястье, ее спутник получил легкие травмы. Принц Филипп направил пострадавшей письмо с извинениями, пожелав скорейшего выздоровления.

Королевская прокурорская служба решила не выдвигать обвинения. Принц Филипп заявил, что отказывается от своих водительских прав.

 
 
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Это произошло на пути из Лондона в Виндзорский замок, куда герцог и герцогиня Кембриджские ехали на церемонию вручения ордена Подвязки.
 
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