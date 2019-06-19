Владимир Самсонов будет флагоносцем сборной Беларуси на Европейских играх

Источник материала: Tut.by

19 июня в штабе белорусской команды в Деревне атлетов прошло общее собрание, на котором капитаном белорусской команды и флагоносцем нашей делегации во время церемонии открытия II Европейских игр выбран прославленный игрок в настольный теннис Владимир Самсонов, сообщает НОК .



Фото: Игорь Семёнов, TUT.BY

Владимир Самсонов — бывшая первая ракетка мира, трехкратный обладатель Кубка мира, обладатель приза Fair play, многократный чемпион и призер чемпионатов Европы, призер чемпионатов мира. Участник шести Олимпийских игр, на Европейских играх в Минске он постарается завоевать лицензию на Игры в Токио-2020.

Владимир Самсонов уверен: «В Беларуси так много прекрасных спортсменов, достойных быть флагоносцем и капитаном. Это очень большая честь для меня, благодарен за доверие и уважение к нашему виду спорта. Также хотел бы пожелать всем удачи на Европейских играх. Вряд ли у всех нас будет еще один шанс участвовать в соревнованиях такого уровня у себя дома, рядом с нашими семьями, родными и близкими. Всем желаю больших побед!»

Клятву от имени всех спортсменов во время церемонии открытия будет зачитывать победительница I Европейских игр в женской борьбе Василиса Марзалюк.