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Владимир Самсонов будет флагоносцем сборной Беларуси на Европейских играх

19.06.2019 22:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

19 июня в штабе белорусской команды в Деревне атлетов прошло общее собрание, на котором капитаном белорусской команды и флагоносцем нашей делегации во время церемонии открытия II Европейских игр выбран прославленный игрок в настольный теннис Владимир Самсонов, сообщает НОК.


Фото: Игорь Семёнов, TUT.BY

Владимир Самсонов — бывшая первая ракетка мира, трехкратный обладатель Кубка мира, обладатель приза Fair play, многократный чемпион и призер чемпионатов Европы, призер чемпионатов мира. Участник шести Олимпийских игр, на Европейских играх в Минске он постарается завоевать лицензию на Игры в Токио-2020.

Владимир Самсонов уверен: «В Беларуси так много прекрасных спортсменов, достойных быть флагоносцем и капитаном. Это очень большая честь для меня, благодарен за доверие и уважение к нашему виду спорта. Также хотел бы пожелать всем удачи на Европейских играх. Вряд ли у всех нас будет еще один шанс участвовать в соревнованиях такого уровня у себя дома, рядом с нашими семьями, родными и близкими. Всем желаю больших побед!»

Клятву от имени всех спортсменов во время церемонии открытия будет зачитывать победительница I Европейских игр в женской борьбе Василиса Марзалюк.

 
Теги: Минск
 
 
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19 июня в штабе белорусской команды в Деревне атлетов прошло общее собрание, на котором капитаном белорусской команды и флагоносцем нашей делегации во время...
 
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