75 пар в Кореличах станцуют «Вальс Победы» 3 июля. Присоединиться может любой желающий (+видео)

Источник материала: Полымя





На центральных площадях всех районных центров области и города Гродно 3 июля в 14.00 под песню «Майский вальс» станцуют 75 пар.

— Цифра «75» символизирует 75-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, — рассказала начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Кореличского райисполкома Инна Санчук. — Сейчас участники акции активно репетируют, готовятся к выступлению. К слову, любой желающий житель Кореличского района может присоединиться к акции «Вальс Победы». Для этого нужно всего лишь отрепетировать несколько несложных движений и стать участником одного из самых трогательных моментов празднования Дня Независимости в Кореличах.





Инна ЛЕЙКО

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