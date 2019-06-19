Война ворвалась в их жизни. Председатель районного Совета депутатов Александр Шкадов вручил юбилейные медали участникам войны и узникам из Красненского сельсовета

Источник материала: Полымя

Накануне знаковой для нескольких поколений белорусов даты — 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков — ни один ветеран Великой Отечественной войны, ни один узник, проживающие на территории Кореличского района не останутся без внимания и заботы. Представители местной власти совместно с военкоматом не только вручают героям военного лихолетья юбилейные медали, но и выражают им искренние слова благодарности и уважения, желают здоровья и долгих лет жизни.

Председатель районного Совета депутатов Александр Шкадов совместно с председателем Красненского сельсовета Тамарой Лейко и заместителем военного комиссара по территориальной обороне Кореличского района военного комиссариата Новогрудского и Кореличского районов майором Валентином Васько вручили юбилейные медали инвалиду войны Петру Иосифовичу Шевко из агр. Красное, блокаднице Ленинграда Зинаиде Петровне Лещинской из д. Загорье, бывшим узникам Лидии Семёновне Калала и Ольге Николаевне Кондрашовой из д. Кальчичи, а также Аркадию Владимировичу Казакевичу из д. Протеневичи.

























Оксана ЯНУШ

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