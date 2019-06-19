УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ Г.П. КОРЕЛИЧИ И РАЙОНА!
21 июня в 20.00 на мемориальном комплексе «Звезда» состоится патриотическая акция,
посвящённая Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, «Звон скорби»,
а также возложение цветов.
|
21 июня в Кореличах пройдёт акция «Звон скорби»
Источник материала: Полымя
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ Г.П. КОРЕЛИЧИ И РАЙОНА!
21 июня в 20.00 на мемориальном комплексе «Звезда» состоится патриотическая акция,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ Г.П. КОРЕЛИЧИ И РАЙОНА! 21 июня в 20.00 на мемориальном комплексе «Звезда» состоится патриотическая акция, посвящённая Дню всенародной
|
Свежие газеты
Архив (Разное)