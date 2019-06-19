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21 июня в Кореличах пройдёт акция «Звон скорби»

19.06.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ Г.П. КОРЕЛИЧИ И РАЙОНА!

21 июня в 20.00 на мемориальном комплексе «Звезда» состоится патриотическая акция,
посвящённая Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, «Звон скорби»,
а также возложение цветов.

21 июня в Кореличах пройдёт акция «Звон скорби»

 
 
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ Г.П. КОРЕЛИЧИ И РАЙОНА! 21 июня в 20.00 на мемориальном комплексе «Звезда» состоится патриотическая акция, посвящённая Дню всенародной
 
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