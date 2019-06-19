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"Беларусьфильм" будет сотрудничать с Болливудом
Источник материала: Партизан
"Беларусьфильм" будет сотрудничать с Болливудом. Как сообщает БЕЛТА, генеральный директор национальной киностудии Владимир Карачевский и основатель ООО "Синтилейтинг Глобал" Джаген Моханти подписали соглашение о сотрудничестве в сфере кинематографии сроком на пять лет.
"Беларусьфильм"
В соглашении прописано использование индийской стороной кинотехнологических услуг и студийных возможностей "Беларусьфильма", а также оказание друг другу организационной и маркетинговой поддержки.
Сообщается, что в ближайшее время в Беларуси будут снимать несколько музыкальных сцен нового индийского фильма.
Индийских кинематографистов очень впечатлила белорусская природа, и они удивлены возможностями киностудии. Заинтересованность в сотрудничестве проявили представители нескольких студий.
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"Беларусьфильм" будет сотрудничать с Болливудом. Как сообщает БЕЛТА, генеральный директор национальной киностудии Владимир Карачевский и основатель ООО...
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