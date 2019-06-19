"Беларусьфильм" будет сотрудничать с Болливудом





"Беларусьфильм"





В соглашении прописано использование индийской стороной кинотехнологических услуг и студийных возможностей "Беларусьфильма", а также оказание друг другу организационной и маркетинговой поддержки.





Сообщается, что в ближайшее время в Беларуси будут снимать несколько музыкальных сцен нового индийского фильма.





Индийских кинематографистов очень впечатлила белорусская природа, и они удивлены возможностями киностудии. Заинтересованность в сотрудничестве проявили представители нескольких студий.