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"Беларусьфильм" будет сотрудничать с Болливудом

19.06.2019 21:50 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

"Беларусьфильм" будет сотрудничать с Болливудом. Как сообщает БЕЛТА, генеральный директор национальной киностудии Владимир Карачевский и основатель ООО "Синтилейтинг Глобал" Джаген Моханти подписали соглашение о сотрудничестве в сфере кинематографии сроком на пять лет.


"Беларусьфильм"

В соглашении прописано использование индийской стороной кинотехнологических услуг и студийных возможностей "Беларусьфильма", а также оказание друг другу организационной и маркетинговой поддержки.

Сообщается, что в ближайшее время в Беларуси будут снимать несколько музыкальных сцен нового индийского фильма.

Индийских кинематографистов очень впечатлила белорусская природа, и они удивлены возможностями киностудии. Заинтересованность в сотрудничестве проявили представители нескольких студий.

 
 
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"Беларусьфильм" будет сотрудничать с Болливудом. Как сообщает БЕЛТА, генеральный директор национальной киностудии Владимир Карачевский и основатель ООО...
 
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