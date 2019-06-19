Бастовавшим в Гатово работникам выплатили долги за март и апрель

В понедельник рабочие компании «Завод проммеханика» заявили руководству, что выполнять работу не будут. До того момента, пока им не выплатят долги по зарплате. Забастовка продолжилась и во вторник. Сегодня стало известно, что рабочие получили зарплату за март и апрель. Майскую обещают выплатить до 28 июня.





Onliner заводчане. — Нам пообещали, что сегодня обязательно заплатят, и уже с утра все приступили к работе. — Вчера на завод приезжали чиновники из Миноблисполкома. Они с руководством что-то обсуждали там. А потом вроде как договорились, что какое-то там предприятие, которое должно Красносельскому заводу, выплатит долг прямо на счет нам, — рассказализаводчане. — Нам пообещали, что сегодня обязательно заплатят, и уже с утра все приступили к работе.









Деньги рабочие получили около 15:00. Пока пришли долги за март и апрель. К примеру, некоторые слесари получили по 1500 рублей за два месяца.

