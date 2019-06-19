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Бастовавшим в Гатово работникам выплатили долги за март и апрель

19.06.2019 21:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Рабочие бастовали два дня.

В понедельник рабочие компании «Завод проммеханика» заявили руководству, что выполнять работу не будут. До того момента, пока им не выплатят долги по зарплате. Забастовка продолжилась и во вторник. Сегодня стало известно, что рабочие получили зарплату за март и апрель. Майскую обещают выплатить до 28 июня.

— Вчера на завод приезжали чиновники из Миноблисполкома. Они с руководством что-то обсуждали там. А потом вроде как договорились, что какое-то там предприятие, которое должно Красносельскому заводу, выплатит долг прямо на счет нам, — рассказали Onliner заводчане. — Нам пообещали, что сегодня обязательно заплатят, и уже с утра все приступили к работе.


Деньги рабочие получили около 15:00. Пока пришли долги за март и апрель. К примеру, некоторые слесари получили по 1500 рублей за два месяца.

— Пусть маленькая, но победа! — радуются работники предприятия. — Майскую зарплату обещают выплатить до 28 июня.

С помощью сайта kartoteka.by мы выяснили, что предприятие было создано в 2015 году. Владельцами «Завод проммеханика» являются негосударственные юридические лица. По данным сайта, у предприятия регулярно возникали задолженности перед бюджетом. Так, проблемы с уплатой налогов были в конце марта этого года.


 
 
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